Bir Sonraki Büyük Samsung Güncellemesi One UI 8.5 Neler Sunacak? İşte Çıkış Tarihi ve Güncelleme Alacak Cihazlar

Bir sonraki büyük Samsung güncellemesi olacak One UI 8.5 yakında geliyor. Peki ne gibi yenilikler sunacak? Ne zaman çıkış yapacak? Hangi telefonlar güncelleme alacak?

Dünya çapındaki yüz milyonlarca kullanıcıya sahip Samsung Galaxy kullanıcısı, telefonlarında One UI 8 sürümünü kullanıyordu. Kullanıcılar, bu sürümün bir sonraki büyük güncellemesi olacak One UI 8.5’i de merakla bekliyordu. Peki One UI 8.5 ne zaman çıkacak? Hangi telefonlara gelecek?

Bu içeriğimizde Samsung Galaxy telefonlara sunulacak yeni güncelleme One UI 8.5’in çıkış tarihini ve güncellemeyi alacak cihazları inceliyoruz. Ayrıca ne gibi yenilikler getireceğine de kısaca bir bakış atacağız.

One UI 8.5 çıkış tarihi ne zaman?

Samsung, One UI 8.5 güncellemesinin ilk olarak Galaxy S26 serisiyle geleceğini açıklasa da tam bir tarih henüz yok. Ancak cihazların lansman tarihleri hakkındaki söylentilere bakacak olursak tanıtımın 26 Şubat’ta yapılması bekleniyor. Güncellemenin de bu tarihten birkaç hafta sonra geleceğini tahmin edebiliriz. Yani tahminimiz, One UI 8.5’in mart ayının başları veya ortalarında kullanıma sunulacağı yönünde.

One UI 8.5 güncellemesini hangi telefonlar alacak?

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, S25 Edge

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7

Galaxy Z Fold SE

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

Galaxy A73

Galaxy A56, A55, A54, A53

Galaxy A36, A35, A34, A33

Galaxy A26, A25, A24

Galaxy A17 (LTE/5G), A16 (LTE/5G), A15 (LTE/5G)

Galaxy A07

Galaxy A06 (LTE/5G)

Galaxy F56, F55, F54

Galaxy F36, F34

Galaxy F17, F16, F15

Galaxy F07, F06

Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53

Galaxy M36, M34, M33

Galaxy M17, M16, M15

Galaxy M07, M06

One UI 8.5 güncellemesinde nasıl yenilikler olacak

Beta sürümlere bakıldığında güncellemenin önemli yenilikler getirdiğini göreceğiz. Daha kapsamlı görsel tasarımlar, yeni cihazlar arası ekosistem özellikleri, güvenlik iyileştirmeleri gibi yenilikler yer alacak. One UI 8.0'da tanıtılan yeni bölünmüş Hızlı Panel, One UI 8.5'te daha fazla kontrol sağlayarak kullanıcıların her bir düğme ve kaydırıcının düzenini ayarlamasına olanak tanıyor. Kaydırma artık kenardan kenara gerçekleşiyor ve kullanılmayan boş alanları ortadan kaldırıyor.

Samsung uygulamaları başta olmak üzere uygulama simgeleri, artık 3 boyutlu bir efekt içerecek. Apple'ın Liquid Glass'ından ilham alan, uçan öğeleri, yumuşak gölgeleri ve buzlu cam efektlerini vurgulayan bazı kullanıcı arayüzü değişiklikleri de var. Fotoğraf Yardımı özelliği, kesintisiz görüntü oluşturma ve düzenleme olanağı sağlayacak şekilde yenileniyor. Kullanıcılar artık yapay zekâ destekli silme ve taşıma gibi birden fazla Fotoğraf Yardımı özelliğini her seferinde kaydetmeye gerek kalmadan devamlı olarak kullanabilecekler. Önceden ayrı ayrı kaydedilmeleri gerekiyordu.

Bunlar dışında kilit ekranına yapay zeka tarafından oluşturulan dinamik hava durumu animasyonları, alarmlar çaldığında gerçek zamanlı hava koşulları, hırsızlığa karşı daha iyi koruma ve geliştirilmiş Kimlik Doğrulama özelliği, telefonun mikrofon görevi görmesini ve Auracast teknolojisini kullanarak sesinizi yakındaki Bluetooth LE Ses cihazlarına yayınlamasını sağlayan yeni bir Ses Yayını özelliği gibi yenilikler de var.