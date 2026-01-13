Türkiye'ye de Gelebilecek Sudan Ucuz Fiyatlı Telefon Samsung Galaxy A07 5G Sessiz Sedasız Duyuruldu

Samsung, hâlihazırda 4G versiyonu satışta olan Galaxy A07 modelinin 5G versiyonunu sessiz sedasız duyurdu. İşte ülkemizde de görebileceğimiz telefonun özellikleri ve fiyatı.

Samsung, amiral gemisi segmenti kadar giriş ve orta seviyedeki telefonlarıyla da dikkat çekmeyi başaran bir markaydı. A serisi de bu konuda öne çıkıyordu. Firmanın hâlihazırda A07 modelinin 4G versiyonunu sunduğunu görüyorduk. Şimdi ise sessiz sedasız bir şekilde Galaxy A07 5G modeli resmî sitesinde listelendi.

Samsung Myanmar’ın resmî sitesinde sessiz bir şekilde duyurulan telefon, ön tarafında çentikli ekran tasarımıyla geliyor. Arka tarafta ise sol üstte pil şeklinde konumlandırılmış bir kamera tasarımı görüyoruz. A07 4G modeli ülkemizde var. Bu yüzden 5G versiyonun da gelebileceğini tahmin edebiliriz.

Samsung Galaxy A07 5G neler sunuyor?

Cihazda 6,7 inç boyutunda PLS LCD panele sahip bir ekran bulunuyor. Bu ekranda 720 x 1600 piksellik, yani HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı var. Maksimum parlaklığı ise 800 nit olarak açıklandı. Ekrandaki çentik tasarımının 2026 için biraz eskide kalmış bir tasarım olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Telefon, MediaTek’in günlük işlemler için yeterli olan Dimensity 6300 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci 4/6 GB RAM ve 128 GB depolama ile eşleştirilmiş. Arka tarafta f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera ve 2 MP’lik derinlik sensörü bulunuyor. Önde ise çentiğe yerleştirilen 8 MP’lik bir selfie kamerası var.

Samsung Galaxy A07 5G modeli, 6000 mAh’lik bataryayla gelecek. Kutudan Android 16 ile çıkan telefon, 6 yıl Android güncellemesi alacak. 167.4 x 77.4 x 8.2mm boyutlara ve 199 gram ağırlığa sahip olduğunu da ekleyelim.

Samsung Galaxy A07 5G teknik özellikleri

Ekran 6,7 inç, 720x1600, 120 Hz, 800 nit, PLS LCD İşlemci Dimensity 6300 RAM 4/6 GB Depolama 128 GB Arka kamera 50 MP + 2 MP Ön kamera 8 MP Batarya 6000 mAh İşletim sistemi Android 16

Samsung Galaxy A07 5G fiyatı