One UI 8'de Tüm Samsung Telefon Kullanıcılarının Değiştirmesi Gereken 5 Ayar

Samsung, Android 16 tabanlı yeni arayüzü One UI 8'i küresel çapta dağıtmaya başladı. Bu arayüzdeki bazı özelliklerse Samsung Galaxy deneyiminizi önemli ölçüde iyileştiriyor. İşte One UI 8'e geçtikten sonra denemeniz gereken özellikler ve yapmanız gereken ayarlar!

One UI 8'de Tüm Samsung Telefon Kullanıcılarının Değiştirmesi Gereken 5 Ayar
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, milyonlarca Galaxy telefon kullanıcısını sevindiren müjdeyi nihayet verdi. Şirket, Android 16 tabanlı yeni arayüzü One UI 8'in küresel dağıtımını resmen başlattı. Önce Galaxy S25 ailesi telefonlar, ardından da diğer modeller bu güncellemeyi almaya başlayacaklar.

One UI 8 ile kullanıma sunulan bazı detay özelliklerse telefonu hem görsel hem de teknik açıdan daha iyi bir hâle getiriyor. Biz de bu içeriğimizde One UI 8 güncellemesini yükleyen kullanıcıların denemeleri gereken bazı özelliklerden bahsedeceğiz. Dilerseniz şimdi bu özelliklere bakalım.

One UI 8'i daha iyi hâle getiren özellikler:

Dinamik duvar kâğıtları:

Başlıksız-1

One UI 8'in dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi, dinamik duvar kâğıtları. Duvar kâğıdı ile ilgili ayarların bulunduğu sayfadan ulaşabileceğiniz özellik, duvar kâğıtlarını hareketli hâle getirmekle kalmıyor. Bu duvar kâğıtlarını aktif ettiğiniz zaman günün bölümüne göre renklerin değiştiğini görüyorsunuz.

Başlıksız-1

Ayrıca kilit ekranında kalın bir yazı stili seçip rengi de otomatik hâle getirmek, dinamik duvar kâğıtlarıyla entegre bir deneyim yaşamanızı sağlayacak.

Telefonunuzun güvenliğini artırın:

Başlıksız-1

Google, Android 16'da "Gelişmiş Koruma" isimli yeni bir güvenlik katmanı sundu. Bu özellik, One UI 8 ile Samsung Galaxy telefonlara geldi. Google ayarları içerisinde bulacağınız "Kişisel ve cihaz güvenliği" bölümüne girdikten sonra bu yeni özelliklere erişebilirsiniz. Böylelikle telefonunuzun güvenliği maksimum seviyeye ulaşmış olacak.

Now Bar ve Now Brief'i özelleştirin:

Başlıksız-1

Samsung'un Galaxy S25 ailesi ile duyurduğu Now Bar ve Now Brief özellikleri, One UI 8'de kapsamlı özelleştirme imkânı sunacak. Yapay zekâ destekli bu özellikleri kurcalamayı unutmayın. Böylelikle daha kişisel bir deneyim yaşama fırsatı yakalamış olacaksınız.

Güvenli Klasör'ün yeni yeteneklerinden faydalanın:

Samsung'un uygulamaları ve dosyaları şifrelemek için geliştirdiği Güvenli Klasör özelliği, One UI 8 arayüzünde biyometrik kimlik doğrulamaya izin veriyor. Ayrıca Hızlı Panel menüsü üzerinden uygulamaları Güvenli Klasör'e aktarabileceksiniz. Bunu yaptığınız an söz konusu uygulamalar kapatılacak ve bildirimler de gösterilmeyecek.

Galeri'de karşınıza çıkacak Audio Eraser butonunu deneyin:

Başlıksız-1

Samsung'un üst düzey telefonlarında bulunan yapay zekâ destekli Audio Eraser özelliği, artık Galeri uygulamasında doğrudan kullanılıyor. Bir video oynattığınız sırada sağ alt kısımda yer alan Audio Eraser butonuna dokunursanız, videodaki istenmeyen sesleri hızlıca silebilirsiniz.

One UI 8 ile gelecek yenilikler için:

One UI 8 ile Samsung Telefonlara Gelecek Tüm Özellikleri One UI 8 ile Samsung Telefonlara Gelecek Tüm Özellikleri

Dikkat ettiyseniz bu içeriğimizde bahsettiğimiz özellikler, isteğe bağlı olarak kullanılıyor. Bu özellikleri kullanmak veya kullanmamak tamamen sizin tercihinizde.

