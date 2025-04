One UI 8, şimdiden ortaya çıktı. İşte ekran görüntüleri de dahil bir sonraki Samsung güncellemesinde telefonlara gelecek yenilikler.

Samsung, One UI 7’yi daha geçen yeni yayımlasa da kullanıcılar şimdiden bir sonraki sürüm One UI 8’i beklemeye başladı. Öyle ki Android 16 tabanlı olacak sürümden şimdiden bilgiler ve görüntüler var. Bu içeriğimizde One UI 8’le Samsung telefonlara gelecek yeniliklere bakıyoruz.

SamMobile, One UI 8’in Galaxy Z Flip6 üzerinde çalışan erken bir sürümüne ulaşmayı başardığını belirtti. Böylece yeni sürümden ekran görüntüleri geldi, nasıl özellikler göreceğimiz hakkında fikir edinebildik. Gelin bunlara bakalım.

One UI 8 böyle gözükecek

Now Brief, eski modellere gelecek

Samsung’un yapay zekâ destekli, çeşitli uygulamalardan gelen bilgileri tek bir yerde özetleyebilen “Now Brief” isimli bir özelliği var. Bu özellik, şimdilik Galaxy S25 serisine özel. Ancak gelen bilgiler, One UI 8 ile Now Brief’in eski modellerde de sunulacağını gösteriyor.

Log video özelliği de başka modellere gelecek

Şimdiye kadar sadece Galaxy S25 ve S24 modellerine özel olarak kullanılabilen log video kaydı özelliği, One UI 8 ile Z Flip6 gibi diğer üst modellerden de kullanılmaya başlayacak. Kamera uygulaması üzerinden kaydedilebilen bu tarz videolar, daha detaylı ve daha yüksek dinamik aralık sunuyor, düz renk profiliyle çekiliyor. Daha sonradan detaylı renk düzenlemesi gibi şeyler yapılabiliyor.

Quick Share 2’ye bölünecek

Tabii ki gerçekten “yenilik” olarak nitelendirebileceğimiz şeyler de yok değil. Başka Android cihazlarla bir şeyler paylaşmanızı sağlayan “Quick Share” özelliği, arayüzün yeni sürümünde “Al” ve “Gönder” olarak 2’ye ayrılacak.

Al sekmesine geçtiğinizde geçici süreliğine diğer cihazlar tarafından görülebilir olacaksınız. Kapandığınızda ise görünmeyeceksiniz. Bu şu ankinden çok daha iyi bir sistem. Mevcut sistemde, ya 10 dakika ya da kalıcı olarak cihazı görülebilir yapabiliyordunuz.

Arayüzde küçük şeyler dışında çok fazla değişiklik olmayacak

En merak edilen konulardan biri arayüzde nasıl tasarım değişiklikleri olacağı. Gelen bilgilere göre One UI 8’de, One UI 7’ye kıyasla öyle büyük değişiklikler görmeyeceğiz, genel anlamda aynı olacak.

Ancak bazı minik değişiklikler tabii ki göreceğiz. Örneğin hızlı ayarlar panelinde bazı kısımlar gölgelendirilecek. Fakat bunun kesin olmadığını belirtelim. SamMobile’a göre hata olma ihtimali de var. Ayrıca bazı uygulamalarda da küçük yenilikler olacak. Örneğin Galeri’de menüye bastığınızda karşınıza çıkan tüm seçenekler yuvarlak içinde olacak. Bu sadece tasarımsal bir değişiklik, işlevleri aynı devam ediyor.

One UI 8 ne zaman çıkacak?

One UI 7’nin daha yeni yayımlandığını ve hatta henüz herkese gelmediğini baştan belirtelim. O yüzden One UI 8’e daha uzun bir süre var. Zaten hâlâ geliştirilme aşamasında. Tahminde bulunacak olursak yeni sürümün yaz aylarında tanıtıldığını görebiliriz.

One UI 8 hakkında bildiklerimiz bu kadar. Hâlâ geliştirildiği için daha başka yenilikler de görmemiz olası. Ancak çok da beklentiye girmemek gerekiyor. One UI 7 son yıllarda gelen en büyük güncellemelerden biri olduğu için Samsung’un bir sonraki sürümde çok fazla yenilik sunmasını beklemiyoruz.