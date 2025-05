Samsung, Android 16 konusunda elini çabuk tutmaya devam ediyor. Güney Kore'deki Galaxy S25 telefon sahipleri, One UI 8'in ilk beta sürümünü almaya başladılar. Güncellemenin diğer ülkelere ne zaman geleceği belirsiz.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan Galaxy S25 ailesi telefon kullanıcılarını sevindirecek bir hamle geldi. Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzünde büyük afallayan şirket, Galaxy S25 modelleri için One UI 8 beta testlerini resmî olarak başlattı. Yaşanan gelişme, Samsung'un oldukça hızlı bir şekilde Android 16'ya geçiş yapacağını gözler önüne seriyor.

Siz değerli okurlarımızın da tahmin edebileceği üzere One UI 8'in ilk beta sürümü, öncelikli olarak Güney Kore'de erişime açıldı. Samsung Members üzerinden kayıt yaptıran Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra kullanıcıları, Andorid 16 tabanlı yeni arayüzü kullanmaya başlayabilecekler. Bu arada; X'te yapılan bazı kullanıcı paylaşımlarına göre ABD'deki bazı Galaxy S25 kullanıcıları da an itibarıyla One UI 8 erişimi kazanmış durumdalar.

One UI 8'in ilk beta sürümü 3,38 GB büyüklüğünde

Paylaşılan ekran görüntülerine baktığımız zaman One UI 8 beta sürümünün 3,38 GB büyüklüğünde olduğunu görüyoruz. S938NKSU3ZYER / S938NOKR3ZYER / S938NKSU3BYER sürüm kodlarına sahip olan güncelleme, Türkiye gibi farklı bölgelerde farklı sürüm kodlarıyla yayımlanacaktır.

ABD'deki kullanıcıların paylaştığı ekran görüntüsü:

Bu arada; Samsung'un One UI 8 ile ilgili henüz resmî bir açıklama yapmadığını özellikle belirtelim. Ancak çok yakında bu durumun değişmesi bekleniyor. Yapılacak açıklamalar ile One UI 8 arayüzünün beta sürüm programı netleşebilir, kararlı sürümün yayımlanma takvimi ile ilgili daha somut bilgilere ulaşabiliriz.