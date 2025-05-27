Samsung'un Bir Telefonuna Daha One UI 7 Güncellemesi Geldi

Samsung, One UI 7 güncellemesini uyumlu tüm modellere dağıtmaya devam ediyor. Bugün de şirket, orta segment telefonlarından birine daha One UI 7 güncellemesini göndermeye başladı.

Samsung, One UI 7 güncellemesini daha fazla telefona sunmaya devam ediyor. Bugün de sevindirici haber Galaxy A53 kullanıcıları için geldi. Artık Galaxy A53 kullanıcıları da telefonunu One UI 7'ye güncelleyebiliyor fakat şimdilik sadece Güney Kore’deki kullanıcılara gelmiş durumda. Güncellemenin çok yakında diğer ülkelerde de sunulması bekleniyor.

Yaklaşık 3.4 GB boyutundaki bu güncellemeyle birlikte telefon, Android’in ve Samsung’un arayüzü One UI’ın en güncel sürümü olan One UI 7'ye geçiş yapıyor. Aynı zamanda en son güvenlik güncellemeleri de bu paketin içinde.

Galaxy A53 için One UI 7 dağıtımı başladı

Telefonunuzu güncellemek için “Ayarlar > Yazılım Güncelleme” menüsüne girip “İndir ve Yükle” seçeneğine dokunmanız yeterli. Tabii belirttiğimiz üzere güncelleme henüz tüm bölgelere gelmiş değil, o yüzden ara ara kontrol etmenizde fayda var.

One UI 7, Galaxy A53’e çeşitli yeni özellikler ve iyileştirmeler kazandırıyor. One UI 7 ile telefonunuza gelecek yeni özelliklerin tamamını buradan inceleyebilirsiniz.

Bu güncelleme aynı zamanda Galaxy A53’ün üçüncü büyük sistem güncellemesi oldu. Samsung, yıl sonuna kadar Galaxy A53 ve diğer telefonlarına Android 16 tabanlı One UI 8'i de getirmeyi planlıyor. Gelecek yıl ise One UI 8.5 sürümüyle birlikte Galaxy A53 son büyük sistem güncellemesini almış olacak.