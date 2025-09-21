Tümü Webekno
Samsung Gaza Bastı: One UI 9'a Dair İlk İpuçları Ortaya Çıktı

Samsung, One UI 7'de yaşadığı sorunların ardından One UI 8'de daha hızlı bir profil göstermişti. Şimdi ise şirketin One UI 9 için ilk çalışmalara başladığı ortaya çıktı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

SamMobile’ın ortaya çıkardığı bilgilere göre sızdırılan yeni One UI 8.5 yazılımında One UI 9.0’a dair ilk ipuçları bulundu. Henüz detaylar açıklanmasa da güncellemenin Android 17 tabanlı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Resmî çıkış için en az bir yıl daha beklenebileceği söyleniyor olsa da One UI 7'de yaşanan fiyaskonun ardından Samsung’un son dönemdeki hızlı güncelleme temposu, sürpriz bir erken lansmanın da habercisi olabilir.

One UI 9 ilk hangi modellere gelecek?

One UI 9

One UI 9'un ilk olarak Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 modellerinde yer alması bekleniyor. Bununla birlikte Samsung’un yakın gelecekte tanıtmayı planladığı ilk üç katlı akıllı telefonunun da One UI 9 ile geleceği konuşuluyor. Böylelikle markanın en deneysel donanımıyla yepyeni yazılımı aynı sahnede buluşacak gibi.

Henüz hangi yeni araçların ve tasarım değişikliklerinin geleceği net değil ancak yapay zekâ odaklı özelliklerin bulunması muhtemel. Önümüzdeki aylarda Samsung’un resmî açıklamalarıyla daha fazla detay gün yüzüne çıkacak gibi görünüyor.

Samsung, Önümüzdeki Aylarda One UI 8 Alacak Modelleri Açıkladı: İşte O Liste! Samsung, Önümüzdeki Aylarda One UI 8 Alacak Modelleri Açıkladı: İşte O Liste!
One UI 8 Güncellemesi, Tüm Galaxy S25 Modelleri İçin Yayınlandı One UI 8 Güncellemesi, Tüm Galaxy S25 Modelleri İçin Yayınlandı

Peki sizin One UI 9'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

anti garezli 7 saat önce
eğer uslu birer şirinseniz 2 sene sonra güncelleme alırsınız artık :)
