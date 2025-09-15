Samsung, Önümüzdeki Aylarda One UI 8 Alacak Modelleri Açıkladı: İşte O Liste!

Samsung, bugün yayımladığı resmî duyuruda önümüzdeki aylarda One UI 8 güncellemesinin gönderileceği Samsung cihazları açıkladı.

Samsung, bugün aktardığımız üzere Android 16 tabanlı One UI 8’in kararlı sürümünü Galaxy S25 serisiyle birlikte dağıtmaya başladı. Daha önce Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 ve Z Flip 7 FE ile gelen yazılım artık yavaş yavaş diğer telefonlara da ulaşıyor.

Şirketin bugün paylaştığı güncelleme takvimine göre, daha eski modellerin kullanıcıları yeni güncellemeyi biraz daha beklemek zorunda kalacak. Samsung’un resmî duyurusuna göre, One UI 8 yılın ilerleyen dönemlerinde Galaxy S24 serisi, Z Fold 6, Z Flip 6, Galaxy S24 FE ve “uyumlu diğer modeller” için yayınlanacak. Bu da S22, A serisi ve bazı tablet kullanıcılarının biraz daha beklemesi gerektiği anlamına geliyor.

Ekim ayında One UI 8 güncellemesini alacak cihazlar

Galaxy S24 serisi

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 serisi

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S10 serisi

Galaxy Tab S10 FE serisi

Galaxy A36

Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy S22 serisi

Galaxy Tab S9 serisi

Galaxy Tab S9 FE serisi

Galaxy Tab Active 5

Galaxy A35

Galaxy XCover 7 Pro

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A25

Kasım ayında One UI 8 güncellemesini alacak cihazlar

Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S8 serisi

Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4

Galaxy A15

Galaxy A16

Galaxy A24

Galaxy A33

Galaxy Tab Active 5 Pro

Galaxy Tab A9 serisi

Galaxy Tab A11

Son olarak belirtelim, Samsung'un paylaşmış olduğu bu güncelleme takvimi çizelgesi Kore için geçerli. Güncellemelerin dünyanın geri kalanına ulaşması bazen aynı gün bazense birkaç günü bulabiliyor.