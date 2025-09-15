Samsung, Önümüzdeki Aylarda One UI 8 Alacak Modelleri Açıkladı: İşte O Liste!

Samsung, bugün aktardığımız üzere Android 16 tabanlı One UI 8’in kararlı sürümünü Galaxy S25 serisiyle birlikte dağıtmaya başladı. Daha önce Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 ve Z Flip 7 FE ile gelen yazılım artık yavaş yavaş diğer telefonlara da ulaşıyor.
Şirketin bugün paylaştığı güncelleme takvimine göre, daha eski modellerin kullanıcıları yeni güncellemeyi biraz daha beklemek zorunda kalacak. Samsung’un resmî duyurusuna göre, One UI 8 yılın ilerleyen dönemlerinde Galaxy S24 serisi, Z Fold 6, Z Flip 6, Galaxy S24 FE ve “uyumlu diğer modeller” için yayınlanacak. Bu da S22, A serisi ve bazı tablet kullanıcılarının biraz daha beklemesi gerektiği anlamına geliyor.
Ekim ayında One UI 8 güncellemesini alacak cihazlar
- Galaxy S24 serisi
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 serisi
- Galaxy S23 FE
- Galaxy Tab S10 serisi
- Galaxy Tab S10 FE serisi
- Galaxy A36
- Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy S22 serisi
- Galaxy Tab S9 serisi
- Galaxy Tab S9 FE serisi
- Galaxy Tab Active 5
- Galaxy A35
- Galaxy XCover 7 Pro
- Galaxy A53
- Galaxy A34
- Galaxy A25
Kasım ayında One UI 8 güncellemesini alacak cihazlar
- Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Tab S8 serisi
- Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4
- Galaxy A15
- Galaxy A16
- Galaxy A24
- Galaxy A33
- Galaxy Tab Active 5 Pro
- Galaxy Tab A9 serisi
- Galaxy Tab A11
Son olarak belirtelim, Samsung'un paylaşmış olduğu bu güncelleme takvimi çizelgesi Kore için geçerli. Güncellemelerin dünyanın geri kalanına ulaşması bazen aynı gün bazense birkaç günü bulabiliyor.