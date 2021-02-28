OnePlus önümüzdeki günlerde yeni serisi OnePlus 9'u tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda serinin karşımıza bir de bütçe dostu bir model çıkaracağı ortaya çıkmıştı ancak henüz bu telefona dair elimizde fazla bilgi yoktu. OnePlus 9R olarak isimlendirilen bütçe dostu modelden ilk haberler gelmeye başladı.

OnePlus önümüzdeki günlerde büyük bir lansman gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Uzun zamandır merakla beklenen OnePlus 9 serisinin tanıtılacağı lansmanda aynı zamanda bir de akıllı saat tanıtılması bekleniyor. Lansmanın şimdiye kadar OnePlus tarafından düzenlenen en büyük etkinliklerden biri olacağı düşünülüyor.

Bu merakla beklenen lansman öncesi gözler haliyle OnePlus'a çevrilmiş durumda ve bir bir yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelen son haber ise bir süredir hakkında konuşulan, serinin bütçe dostu üçüncü üyesi ile ilgili. Daha önce OnePlus 9 Lite ve OnePlus 9E gibi isimlerle anılan bu modelin karşımıza çıkacağı isim ise OnePlus 9R olmuş gibi görünüyor.

OnePlus 9R kullanıcılara neler sunacak?

OnePlus 9R'nin tasarım olarak OnePlus 8T serisinin genel tasarım anlayışına yakın olacağı düşünülüyor. Snapdragon 690 ile gelecek olan telefonun, 6 GB RAM ve 128 GB dahili bellek ile karşımıza çıkması bekleniyor. Bir diğer iddia ise telefonun 6 değil 8 GB RAM ile geleceği ancak şu an için hangisinin doğru olacağını söylemek mümkün görünmüyor. Telefonun bataryasının ise 5000 mAh gücünde olacağı düşünülüyor.

Telefonun ekranına baktığımızda ise FHD+ çözünürlükte 6,5 inç'lik bir ekran görüyoruz. Ekranın yenileme hızı ise 90 Hz. Dörtlü bir kamera modülü ile gelecek olan OnePlus 9R'de 64 MP ana kamera olması bekleniyor. Ana kameranın yanında 8 MP ultra geniş açılı bir kamera ve iki adet 2 MP lens bulunacağı düşünülüyor.