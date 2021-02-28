OnePlus 9 Pro'dan Yeni Ekran Görüntüleri Geldi

Mart ayında tanıtılması beklenen OnePlus 9 Pro'nun yeni özelliklerini gösteren yeni ekran görüntüleri ortaya çıktı. Ekran görüntüleri, OnePlus 9 Pro ile ilgili pek çok yeni bilgi sunuyor.

OnePlus, önümüzdeki günlerde yeni akıllı telefonları OnePlus 9 ve 9 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Telefonların piyasaya sürülmesine günler kala, seri hakkında gelen haberler de hız kazanmış durumda. Şimdiye kadar kamera ve tasarım konusunda hakkında pek çok bilgi edindiğimiz OnePlus 9 Pro hakkında bugün yine yeni bilgiler ortaya çıktı.

Gelen ekran bilgileri, şu ana kadar edindiğimiz bazı bilgileri doğrularken aynı zamanda yeni bazı bilgiler de sunuyor. Bu bilgilerin başında kamera performansı ve telefonun işletim sistemi gibi detaylar yer alıyor.

4K 120 FPS video, 6,7 inç 120 Hz yenileme hızına sahip ekran ve daha fazlası:

OnePlus 9 Pro, gelen ekran görüntülerine göre Android 11 tabanlı Oxygen OS ile gelecek. Ayrıca daha önce İsveçli kamera üreticisi Hasselblad ile iş birliği ile geliştirildiğini öğrendiğimiz kameraya dair de yeni detaylar mevcut. Buna göre telefonun kamerası 4K 120 FPS ve 8K 30 FPS video performansı sunacak ve 48 megapiksel + 50 megapiksel çift ana kamera modülü ile gelecek.

Kavisli bir ekran tasarımına sahip olacak olan OnePlus 9 Pro, 6,7 inç'lik 120 Hz yenileme hızına sahip sıvı AMOLED ekran ile gelecek. Telefon gücünü ise amiral gemilerinin en yeni işlemcisi Snapdragon 888'den alacak. Aynı zamanda telefon yine ekran görüntülerine göre 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile gelecek.