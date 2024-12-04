OnePlus'ın yakında tanıtacağı yeni telefonu 13R'nin özellikleri baştan aşağı sızdırıldı. Cihaz, kullanıcılarını çok mutlu edecek özelliklerle gelecek.

OnePlus, yakın zamanda OnePlus 13 olarak adlandırılan amiral gemisi telefonunu tanıtmıştı. Yakın zamanda dünya çapında piyasaya sürülecek bu model, üst seviye özellikleriyle dikkat çekiyor ve piyasadaki en iddialı cihazlardan biri olmayı hedefliyordu. Ancak şirket, bununla yetinmeyim 13R isimli biraz daha uygun fiyatlı bir telefonla seriyi genişletecekti.

Şimdiye kadar çıkan bilgilerde OnePlus 13R’nin de hayal kırıklığı olmayacağına dair işaretler görmüştük. Bugün ise telefonun tüm özellikleri sızdırıldı. Cihaz, uygun fiyatlı ancak üst seviye özellikli bir telefon olarak karşımıza çıkacak.

OnePlus 13R’de nasıl özellikler yer alacak?

Kardeşine benzer bir tasarımla gelebilecek OnePlus 13R, iddiaya göre 6,78 inçlik 1264x2780 çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekranla piyasaya sürülecek. Bu da ekran konusunda müşterileri memnun edeceğini gösteriyor.

İşlemci tarafında geçen yılın amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Gen 3’ün kullanıldığını göreceğiz. OnePlus 13’te ise yeni Snapdragon 8 Elite vardı. Tabii ki daha ucuz olması nedeniyle aynı işlemci yok ancak Snapdragon 8 Gen 3, çok üst seviye performans sunabilecek bir çip. Bu işlemciye 12 GB RAM ve 256 GB’tan başlayan depolama seçeneklerinin eşlik edeceğini belirtelim.

Kameraya gelecek olursak OnePlus 13R’de arkada 3’lü kamera kurulumu göreceğiz. Burada iki 50 MP ve bir 8 MP sensör yer alacak. 50 MP’lik olanlar muhtemelen ana ve telefoto kamera. 8 MP’lik olan ise ultra geniş sensör. Telefotoda 2x veya 3x desteği beklendiğini de ekleyelim.

Son olarak telefonun en çok dikkat çeken kısımlarından biri olan bataryasına gelelim. Öyle ki cihazda önceki sızıntılardan da yüksek 6000 mAh’lik dev bir batarya göreceğiz. 80W’lık hızlı şarj desteği de karşımıza çıkacak. Bu, önceki nesil 12R’ye kıyasla önemli bir artış demek. O modelde 5500 mAh batarya vardı.

Android 15 tabanlı OxygenOS 15, ekrana yerleştirilmiş parmak izi sensörü, 161,72 x 75,77 x 8,02 mm boyutlar da sızan diğer özelliklerinden. Telefonun, önümüzdeki ay OnePlus 13’ün dünya çapında satışa çıkmasıyla tanıtılması bekleniyor.

OnePlus 13'ün özellikleri için: