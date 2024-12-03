AnTuTu, Kasım 2024'teki en güçlü telefonları içeren liste yayımladı. Zirvedeki isim pek şaşırtmadı.

Son yıllarda ciddi gelişme kaydeden akıllı telefonlar, günden güne çok daha güçlü hâle geliyorlar. Peki en güçlü akıllı telefonlar hangileri? Performans testleriyle tanıdığımız AnTuTu, düzenli olarak bunun cevabını veriyor.

Platform, şimdi de kasım ayına özel en güçlü telefonları içeren bir liste yayımladı. Bu liste, AnTuTu puanlarına göre Kasım 2024’te çıkış yapan telefonları kapsıyor. Bu yüzden Samsung, Apple gibi markalar yok. Gelin listeye bir göz atalım.

En güçlü telefonlar - Kasım 2024

ASUS ROG Phone 9 Pro - 2932124 puan vivo X200 Pro - 2860505 puan OPPO Find X8 Pro - 2847249 puan iQOO 13 - 2846310 puan OnePlus 13 - 2843262 puan OPPO Find X8 - 2778944 puan vivo X200 - 2769207 puan HONOR Magic 7 Pro - 2673175 puan HONOR Magic 7 - 2664382 puan Redmi K80 Pro - 2618595

Listenin zirvesinde ASUS’un birkaç hafta önce tanıttığı ROG Phone 9 Pro telefonu yer alıyor. Snapdragon 8 Elite işlemcili ve 24 GB RAM’li bu cihaz oyunlar için tasarlanmıştı ve âdeta bir oyun bilgisayarı gibi performans gösteriyordu. İkinci sırada ise vivo’nun yeni amiral gemisi telefonu X200 Pro yer alıyor. Üçte de OPPO Find X8 Pro var. Bunların her ikisi de MediaTek’in Dimensity 9400 yonga setini kullanan canavarlar.

İşlemci tarafına bakacak olursak MediaTek ve Qualcomm kapışması olduğunu görebiliyoruz. 10 telefonun 6’sında yeni Snapdragon 8 Elite işlemci var. Diğer dördünde ise MediaTek Dimensity 9400 bulunuyor. Bu da her iki çipin ne kadar gelişmiş teknolojilere sahip olduğunun ve kafa kafaya gittiklerinin göstergesi.

Listeye giren telefonların detayları için: