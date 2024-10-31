OnePlus 13 tanıtıldı. 6.82 inç AMOLED ekran ve Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle dikkat çekiyor.

OnePlus, yenilikçi özellikleri ve tasarımıyla son amiral gemisi olan OnePlus 13’ü tanıttı. 6.82 inç boyutunda 2K+ AMOLED ekran ve Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle öne çıkan bu cihaz, 4,500 nit pik parlaklık değerine sahip 6.82 inç BOE X2 2K+ AMOLED ekranla donatıldı.

Snapdragon 8 Elite işlemcisi ile 3.18 milyon puan AnTuTu'da vadeden telefon, 24GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1TB UFS 4.0 depolama alanı seçeneği sunuyor. Cihaz, IP68 + IP69 su ve toz geçirmezlik sertifikalarına sahip olup, 6000mAh batarya ile satışa sunuluyor. 100W SuperVOOC hızlı şarj desteği sayesinde 36 dakikada %100 şarj olabilen OnePlus 13, 50W kablosuz hızlı şarj ve mıknatıslı şarj desteği de veriyor.

OnePlus 13 teknik özellikleri

6.82 inç (3168×1440 piksel) 2K+ LTPO AMOLED ekran, 1-120Hz yenileme hızı, 1600 nit tipik parlaklık, 4500 nit pik parlaklık, 2160Hz yüksek frekans PWM Dimming, Dolby Vision, Crystal Shield süper seramik cam koruma

4.32GHz Octa Çekirdek Snapdragon 8 Elite 4nm Mobil Platformu, 900MHz Adreno 830 GPU

12GB / 16GB / 24GB LPDDR5X RAM ile 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.0) depolama

Android 15 ile ColorOS 15 (Çin'de) / OxygenOS 15 (Global)

(Global) 50MP arka kamera, 1/1.4 inç Sony LYT-808 sensörü, f/1.6 diyafram açıklığı, OIS; 50MP 114° ultra geniş açılı kamera, 1/1.27 inç Samsung JN1 sensörü, f/2.2 diyafram açıklığı, 3.5cm makro; 50MP 1/1.95 inç LYT600, periskop telefoto kamera , f/2.6 diyafram açıklığı, OIS, 3x optik zoom, 6x sensör içi zoom, 120x dijital zoom, Hasselblad kamera sistemi, 4K 60fps ve 8K video kaydı

, f/2.6 diyafram açıklığı, OIS, 3x optik zoom, 6x sensör içi zoom, 120x dijital zoom, Hasselblad kamera sistemi, 4K 60fps ve 8K video kaydı 32MP ön kamera, Sony IMX615 sensörü, ƒ/2.4 diyafram açıklığı, 4K 30 fps video kaydı

Stereo hoparlörler, 4 mikrofon

Boyutlar: 162.9×76.5×8.5mm (cam) / 8.8mm (deri); Ağırlık: 213g (cam) / 210g (deri)

USB Type-C Bağlantı Noktası, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 ax 2X2 MIMO, Bluetooth 5.4, GPS (L1+L5 Çift Bant) + GLONASS, USB Type-C 3.2 Gen1, NFC

6000mAh batarya, 100W SuperVOOC hızlı şarj, 50W kablosuz şarj

OnePlus 13 fiyatı

OnePlus 13 12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip modelin fiyatı 632 dolar, 12GB RAM ve 512GB depolama alanı olan modelin fiyatı 688 dolar, 16GB RAM ve 512GB depolama alanına sahip modelin fiyatı 744 dolar olarak satışa sunuluyor. 24GB RAM ve 1TB depolama alanına sahip modelin fiyatı ise 842 dolar olarak belirlendi.