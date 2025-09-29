Tümü Webekno
OnePlus 15'in "kum fırtınası" olarak adlandırılan rengi ve cihazın tüm tasarımı paylaşıldı

OnePlus 15’in yeni “Sand Storm” (kum fırtınası) rengi paylaşıldı. Fiberglas arka yüzey, seramik çerçeve ve yeni tuş sistemi dikkat çekiyor.

OnePlus 15'in "kum fırtınası" olarak adlandırılan rengi ve cihazın tüm tasarımı paylaşıldı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

OnePlus 15, Çin'de paylaşılan görsellerle ilk kez karşımıza çıktı. “Sand Storm” isimli yeni rengiyle dikkat çeken cihazın arka paneli fiberglas, çerçevesi ise seramik kaplamalı metalden üretildi. Bu tasarım, hem şıklığı hem de dayanıklılığı bir arada sunmayı amaçlıyor.

Yeni modelde, OnePlus’ın klasik Alert Slider’ı yerini özelleştirilebilir “Plus Key” tuşuna bırakıyor. Bu da kullanıcıların farklı işlevler atayabileceği bir deneyim sunacak. Ayrıca cihazın siyah renk seçeneği de bulunacak.

Teknik özelliklerde de güçlü bir donanım karşımıza çıkıyor. OnePlus 15, 165 Hz yenileme hızına sahip ekran ve Snapdragon 8 Gen 5 işlemciyle gelecek. Kamera tarafında ise Hasselblad markasının iş birliği bu modelde görülmüyor.

OnePlus 15’in Çin lansmanı Ekim ayında yapılacak. Global lansman ise yıl sonuna doğru bekleniyor. OnePlus, bu modelle tasarımda hem sadeliği hem de yeniliği bir araya getirmeyi hedefliyor.

Akıllı Telefon

