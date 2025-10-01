Tümü Webekno
Henüz tanıtılmayan OnePlus 15'in kutu açılış videosu paylaşıldı

OnePlus, OnePlus 15 için resmi kutu açılış videosunu yayınladı. Cihaz “Sand Storm” rengiyle dikkat çekiyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

OnePlus, OnePlus 15 için lansman öncesinde resmi bir kutu açılış videosu yayımladı. Videoda cihaz “Sand Storm” adlı özel renkte görünüyor. Bu versiyon, kum tonu ve hafif dokulu yüzeyiyle öne çıkıyor.

Videoda telefonun yanında kutuda yer alacak aksesuarlar da gözüküyor. Böylece kullanıcılar lansmandan önce neler bekleyebilecekleri konusunda fikir sahibi oluyor.

OnePlus 15, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle gelecek ve yeni tasarım detayları taşıyacak. Bu “Sand Storm” versiyonunun, şirketin metal çerçevesine dayanıklılık katacak mikro‑ark oksidasyon (MAO) kaplama içereceği iddia ediliyor.

Telefon

