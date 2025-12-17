Tümü Webekno
Dayanıklılığıyla Dünya Rekoru Kıran HONOR Magic8 Lite, Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

HONOR, geçen hafta tanıttığı devasa bataryalı orta üst segment telefonu Magic8 Lite'ı Türkiye'de satışa sundu. İşte telefonun fiyatı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Son yıllarda piyasaya sürdüğü iddialı telefonlar ile adından söz ettirmeyi başaran HONOR, geçtiğimiz hafta orta-üst segmentte konumlanan çok iddialı özelliklere sahip yeni telefonu Magic8 Lite’ı resmen tanıtmıştı. Telefonun, Türkiye’de de gerçekleşecek bir lansmanın ardından satışa sunulacağı duyurulmuştu.

HONOR Magic8 Lite modelinin ülkemizdeki lansmanı 16 Aralık günü resmen gerçekleştirildi. Bunun ardından da telefon ülkemizde satışa çıktı. Cihaz; Orman Yeşili, Kızıl Kahve ve Gece Siyahı renk seçenekleriyle Türkiye’de satılıyor. Vatan Bilgisayar ve Teknosa gibi mağazalarda ulaşmak mümkün.

HONOR Magic8 Lite Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı
8 GB + 512 GB 27.999 TL

31 Mart’a kadar geçerli kampanya kapsamında, cihazla birlikte 6 ay süreyle 5.000 TL değerinde ekran koruma paketi ve 3.000 TL değerinde arka kapak koruma paketi kullanıcıya hediye ediliyor.

HONOR Magic8 Lite teknik özellikleri

Ekran 6,79 inç, 120 Hz, 1200x2640 piksel, 6000 nit, OLED
İşlemci Snapdragon 6 Gen 4
RAM 8 GB
Depolama 256/512 GB
Arka kamera 108 MP (f/1.8) + 5 MP (f/2.2)
Ön kamera 16 MP (f/2.5)
Batarya 7500 mAh
İşletim sistemi MagicOS 9 (Android 15)

Telefonun dayanıklılığının da çok öne çıktığını belirtelim. Öyle ki 6.133 metreden hasarsız şekilde düşerek “en yüksekten düşürülen akıllı telefon” kategorisinde Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış. Bunu da 6 katmanlı düşmeye dayanıklı yapı ve Ultra Bounce Anti-Drop Technology 3.0 sayesinde yapıyor.

