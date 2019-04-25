OnePlus 7 Pronun 3 Arka Kameraya Sahip Olduğu Doğrulandı

OnePlus 7 Pro'nun piyasaya çıkışına çok az bir süre kala, şirketin resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bir video ile OnePlus 7 Pro'nun 3 arka kameraya sahip olduğu doğrulandı.

14 Mayıs'ta yapılacak olan etkinlik ile piyasaya çıkacak olan OnePlus 7 serisi telefonlar, kendinden söz ettirmeye devam ediyor. OnePlus tarafından üretilen ve teknoloji takipçilerinin merakla beklediği bir model olan OnePlus 7 Pro'nun 3 arka kamerası olduğu söyleniyordu. Şirket yetklilieri ise konuya daha fazla kayıtsız kalamadılar ve Twitter üzerinden bu bilgiyi resmen doğrulamış oldular.

Şirketin orijinal hesabından paylaşılan tweette, OnePlus 7 Pro'nun 2 boyutlu bir çizimi mevcut. 10 saniyelik kısa bir video şeklinde paylaşılan tweet, takipçileri tarafından da memnuniyetle karşılandı. OnePlus şirketinin, resmi Twitter hesabından paylaşılan gönderi ise şöyle;

Bilindiği üzere OnePlus 7 Pro'da Snapdragon 855 işlemci kullanılmıştı. Bunun haricinde 90 Hz ekrana sahip olan akıllı telefonun en ilginç özelliği ise açılabilir özçekim kamerasına sahip olması. 14 Mayıs günü geldiğinde telefon resmen piyasaya çıkmış olacak ve tanıtım etkinliği YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.