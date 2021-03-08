OnePlus 9 Pro’nun Resmi Tanıtım Videosu Yayınlandı

Bir gecede resmi lansman tarihi belirleyen OnePlus ekibi, gecenin bombasını OnePlus 9 Pro tanıtım videosuyla patlattı. OnePlus’ın amiral gemisi OnePlus 9 Pro’nun tanıtım videosu oldukça ilgi çekici tasarlanmış.

23 Mart 2021’de lansmanı yapılacak OnePlus 9 Pro’nun 4K 120 FPS video özelliği olacağı daha geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Telefonun lansmanına kısa zaman kala birçok bilgi ortaya çıkmaya başlamışken OnePlus ekibinin tanıtım videosunu “ansızın” yayınlaması heyecanı giderek arttırıyor.

OnePlus, Hasselblad ortaklığı duyurulmasının ardından tanıtım videosunun ortaya çıkması sürecin Hasselblad’le alakası olduğunu düşündürüyor. Hasselblad’in kamera geliştirme çalışmalarını OnePlus 9 Pro modelinde sergileyeceğini belirtmesi ve resmi olarak ortaklığın duyurulmasının ardından birçok teknoloji meraklısında heyecan yaşanıyor. 3 yıl boyunca OnePlus’la kamera teknolojisi geliştirecek ekibin, Android dünyasında çığır açması bekleniyor.

OnePlus 9 Pro tanıtım videosunda Ay detayı

Tanıtım videosu içinde gördüğümüz ay detayı aslında bize birçok bilgi veriyor. “Hello Hasselblad” cümlesiyle biten tanıtım videosunda Ay’a odaklanacak olursanız birçok ışıklı ve ışıksız ortamda Ay’ın ne kadar detaylı göründüğünü görebilirsiniz. Renk değişimleri ve kalibrasyon konusunda iddiası bulunan Hasselblad’in doğal görünümlü renklere yöneldiği bildirilmişti.

OnePlus’ın renk kalibrasyon standardı olacak Hasselblad’le firmanın özellikle telefon fotoğrafçılığını başka bir boyuta taşıması bekleniyor. 140 derece ultra geniş açılı sensör kameraya sahip olacak OnePlus 9 Pro’da ayrıca iki geniş açılı kamera ve bir üçgen prizma bulunuyor. Böylelikle fotoğrafların bozulmadan tek bir görüntü haline gelmesi başarılıyor. OnePlus’ın bu yıl Çin’in gözde firması olması da beklenenler arasında.

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