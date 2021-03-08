OnePlus, 9 Ailesinin Tanıtım Tarihini Açıkladı

OnePlus, yaklaşmakta olan 9 ailesinin tanıtım tarihini açıkladı. Şirketin açıklamalarına göre lansman etkinliği, 23 Mart'ta gerçekleştirilecek. Telefonla ilgili bir de bilgi veren şirket, fotoğrafçılık teknolojileri üreten Hasselblad ile iş birliğini yaptığını söylüyor.

Çinli teknoloji şirketi OnePlus, bir süredir gündemde olduğu 9 serisi ile ilgili resmi açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalar, akıllı telefonların tanıtılacağı tarih ile bu telefonlarda kullanılacak olan kameralarla ilgili önemli detaylar içeriyor.

OnePlus'ın yaptığı açıklamalara göre 9 ailesinin lansman etkinliği, 23 Mart'ta düzenlenecek bir etkinlikte ortaya çıkacak. Bu etkinlik, İstanbul saati ile 18:00'de gerçekleştirilecek. Lansman için resmi internet sitesi üzerinde de özel bir bölüm oluşturan OnePlus, hesap oluşturan kullanıcılara e-posta ile bildirim yapılabileceğini ifade ediyor. Söz konusu internet sitesine ulaşmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

OnePlus'ın lansman için hazırladığı afiş şu şekilde

Afişte yer alan bilgiler arasındaki dikkate değer detaylardan bir tanesi, "Your Best Shot" ibaresine yer veriliyor oluşu. "En iyi fotoğrafın" olarak çevirebileceğimiz bu ibare, OnePlus 9 ailesinde yepyeni kamera teknolojileri bulunacağının bir göstergesi. Bu konuyla ilgili özel bir açıklama yapan şirket, bundan sonra İsveç merkezli kamera teknolojileri üreticisi Hasselblad ile iş birliği yaptığını OnePlus 9'un kamera özelliklerinin bu şirket iş birliğinde geliştirildiğini söylüyor. Hasselblad'ın fotoğrafçılık sektöründeki en popüler şirketlerden bir tanesi olduğunu görmezden gelmezsek, yapılan iş birliğinin OnePlus'a önemli avantajlar sunacağını şimdiden söyleyebiliriz.

OnePlus 9 ailesinin tüm teknik özellikleri netleşmedi. Ancak bu telefonlarda "Sony IMX789" ana kamera sensörü bulunacağı zaten bilinen bir gerçek. 8K'ya kadar video çekimleri yapabilen bu sensör, Hasselblad'ın teknik desteği ile kullanıcılara çok daha iyi bir deneyim sunacak. OnePlus'a göre iş birliği, kamera donanımları konusundaki en zor meselelerin üstesinden gelinmesini sağlayacakmış. Tüm bu detaylar, 23 Mart'ta düzenlenecek bir etkinlikte gün yüzüne çıkacak.