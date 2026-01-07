Tümü Webekno
Oppo ile Realme birleşti: Realme artık bir alt marka

OPPO, Realme’yi yeniden alt markası yaparak OnePlus ile birlikte daha entegre bir yapı kuruyor. Amaç; satış sonrası hizmetleri güçlendirmek ve maliyetleri düşürmek.

Oppo ile Realme birleşti: Realme artık bir alt marka
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

OPPO, 2026 itibarıyla Realme’yi yeniden alt markası konumuna getirerek OnePlus’la birlikte daha merkezi bir yapılanmaya gitti. Bu adım, özellikle satış sonrası hizmetler, lojistik ve tedarik zincirinde ortak hareket etmeyi hedefliyor.

Realme aslında 2018’de OPPO’nun alt markası olarak doğmuş, kısa sürede bağımsız bir kimlik kazanmıştı. Ancak küresel pazarda artan rekabet ve maliyet baskısı, markayı tekrar OPPO çatısı altına getirdi. OnePlus da benzer şekilde OPPO ile zaten yakın çalışan bir marka konumunda.

Bu birleşmenin avantajı; daha yaygın servis ağı, daha hızlı güncellemeler ve maliyet avantajı. Dezavantajı ise markalar arasındaki kimlik farklarının zamanla silikleşme riski. OPPO’nun hedefi, üç markayı tek merkezden yönetirken kullanıcıya bunu olabildiğince hissettirmemek.

