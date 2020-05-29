Hong Kong merkezli akılı telefon üreticisi OnePlus ve Britanyalı otomotiv şirketi McLaren arasındaki ortaklığın sona erdiğine dair bir haber ortaya çıktı. Açıklama yapan McLaren şirketi, ortak üretim akıllı telefonların sonu anlamına gelecek haberi doğruladı.

2018 yılında başlayan OnePlus ve McLaren şirketleri arasındaki ortaklık son buldu. İngiliz otomobil üreticisi McLaren, bir açıklama yaparak OnePlus ile olan ortaklığın planlanan sona ulaştığını aktardı. Bu haberle birlikte ortaklıktan doğan akıllı telefonların da bir daha gelmeyecek olduğu kesinleşti. McLaren, konuyla ilgili yaptığı duyuruda “2018 yılında bu ortaklığın başlamasından bu yana, OnePlus destekleyici ve değerli bir ortak oldu” ifadelerini kullandı. Şirket, ayrıca eski ortaklarına iyi dilekler sundu ve gelecekte çok iyi işlerde tekrar bir arada olabilmeyi umduklarını dile getirdi.

OnePlus ve McLaren ortaklığı tasarım olarak oldukça beğenilen akıllı telefonları ortaya çıkarmış ve kullanıcılar tarafından övgü almayı başarmıştı. Şirketler tarafından benzersiz tasarımlar olarak adlandırılan modeller, yüksek seviye özellikleri ve fiyat etiketleriyle de dikkat çekmişti. Geçen yıl duyurulan OnePlus 7T Pro McLaren Edition, 12 GB RAM seçeneğiyle bir önceki sene tanıtılan OnePlus 6T’yi geçmeyi başarmıştı.

'İyi ve uyumlu bir ortaklıktı'

Bunların yanı sıra bu ortaklık, bu sene OnePlus’ın CES 2020’de sergilediği Concept One akıllı telefonunun bazı özellikleri için de ilham kaynağı oldu. Cihazın arka kısmına eklenen dikişli deriye ek olarak kullanılan gelişmiş kamera teknolojisinin de McLaren’dan ilham alınarak geliştirdiği söylendi. Bu iyi ortaklık hakkındaki bitiş söylentileri aslında bir süre önce duyulmaya başlanmıştı. Geçen hafta McLaren’ın internet sitesinde yer alan ortaklar listesinden OnePlus logosunun kaldırılması, söylentinin doğruluğu hakkında ipuçları vermişti.

Ortaklığın sona erdiğinin duyurulmasıyla beraber gözler OnePlus’ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Şirketten henüz konuyla ilgili bir resmi açıklama gelmemiş olsa da teknoloji tutkunları bu senenin sonuna doğru duyurulması beklenen OnePlus 8T modelinin akıbetini oldukça merak ediyor ve cihazın son kez McLaren Edition olarak çıkıp çıkmayacağı henüz gizemini koruyor.