OnePlus, Bütçe Dostu Bir Telefon Tanıtmaya Hazırlanıyor

Bir zamanlar amiral gemisi performansını son derece uygun fiyatla tüketicilerine sunan ve yakın zamanda ülkemizde iki modelini satışa çıkaran OnePlus, kullanıcıları mutlu edecek bir hazırlık içerisinde. Gelen açıklamaya göre firma, bütçe dostu bir akıllı telefonu piyasaya sürecek.

Uzun süre boyunca amiral gemisi modelleri agresif fiyat politikasıyla kullanıcılarına sunan OnePlus, son yıllarda uyguladığı yüksek fiyat politikasıyla oldukça konuşuluyor. Örneğin OnePlus 8 Pro modeli için belirlediği satış fiyatıyla Samsung Galaxy S20 ailesi gibi serilerle yarışacak bir politika uygulanması, firmanın sevenleri tarafından eleştirilmesine de sebep olmuş durumda.

Her ne kadar standart OnePlus 8 modeli; kablosuz şarj ve 120 Hz ekran özelliklerinden feragat ederek daha uygun bir fiyatla karşımıza çıksa da kullanıcılar bu durumdan pek memnun değil. Eskiden olduğu gibi başarılı performans ve tasarıma sahip modelleri uygun fiyata satın alabilmek isteyen kullanıcılar için firmanın CEO’su Pete Lau’nun bir haberi var. Lau, kendisiyle yapılan bir röportaj esnasında bütçe dostu yeni bir OnePlus modelinin yolda olduğunu söyledi.

Uygun fiyatlı OnePlus modeli yolda:

Yeni fiyat politikalarının yanında uygun fiyatlı cihazları tüketicilerin beğenisine sunmaya devam edeceklerini ifade eden CEO Pete Lau, hiçbir şekilde OnePlus kalitesinin standartlarından taviz vermeyeceklerini de sözlerine ekledi. Böylelikle hem üst segmentte hem de orta segmentte tüketicileri mutlu etmek ve akıllı telefon pazarındaki payını artırmak isteyen firma, kullanıcılardan gelen bu uygun fiyatlı OnePlus akıllı telefon talebini dikkate aldıklarını ve bu sayede yeni tüketicilere ulaşmak istediklerini de belirtti. Nisan ayı sonlarında ortaya atılan bir iddiaya göre bahsedilen bu modelin adının OnePlus Z olması bekleniyor.

Uygun fiyatlı OnePlus modelinin beklenen özellikleri:

Qualcomm Snapdragon 765 5G ya da MediaTek Dimensity 5G işlemci

6,4 inç AMOLED ekran

8 GB RAM

4.000 mAh batarya

Uygun fiyatlı olması ve ülkemizde satışa çıkması durumunda OnePlus'ın bu telefonunu satın alır mısınız? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.