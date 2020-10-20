OnePlus Nord Türkiye'de: İşte Fiyatı ve Özellikleri

OnePlus'ın orta segmentteki ilk akıllı telefonu olan OnePlus Nord, Türkiye'de satışa sunuldu. ne aşırı yüksek ne de uygun diyebileceğimiz bir fiyat etiketine sahip olan OnePlus Nord, özellikleriyle ise amiral gemilerini aratmayacak türden bir telefon.

Daha çok amiral gemileri ile yarışan fiyat/performans odaklı telefonlarıyla bilinen Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, geçtiğimiz aylarda ise şirket adına önemli bir ilki gerçekleştirerek ilk orta seviye akıllı telefonu OnePlus Nord’u duyurmuştu ve şimdi bu telefon, Türkiye’de de satışa sunulmuş durumda.

Son derece dikkat çekici özelliklere ve tasarıma sahip olan OnePlus Nord, orta seviye bir akıllı telefon olmasına rağmen neredeyse bir amiral gemisi akıllı telefon kadar ses getirmeyi başarmıştı. Üstelik cihazın rekabetçi fiyatı, orta segmentteki en iddialı modellerden biri olmasını sağlıyordu.

OnePlus Nord tasarımı

Qualcomm’un orta-üst segmentteki en popüler işlemcisi Snapdragon 765G’den güç alan OnePlus Nord, Türkiye’de -en azından şimdilik- 8 GB RAM, 128 GB depolama seçeneği ile satışa sunuluyor. 6,44 inç büyüklüğünde Full HD+ 90 Hz AMOLED ekrana sahip olan akıllı telefon, özellikle ekran konusunda pek çok amiral gemisinin gerisinde kalmıyor diyebiliriz.

Arka tarafta dörtlü bir kamera kurulumu sunan OnePlus Nord, 48 MP’lik ana kamerasında yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebilmeyi mümkün kılarken, 8 MP’lik ultra geniş açı kamerasıyla sahneye daha fazla öğenin sığdırılabilmesini sağlıyor. Ayrıca cihazının ekranındaki hap şeklindeki delikte bulunan çift selfie kamerası, hem yüksek çözünürlüklü hem de geniş açılı selfieleri mümkün kılıyor.

OnePlus Nord teknik özellikler

Ekran: 6,44 inç Full HD+ 90 Hz AMOLED

İşlemci: Snapdragon 765G

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP + 8 MP

Batarya 4.115 mAh

İşletim Sistemi: Android 10

OnePlus Nord Türkiye fiyatı

An itibarıyla 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı ile Hepsiburada’da satışa sunulmuş olan OnePlus Nord, 5.999 TL’lik bir fiyat etiketine sahip. Ne yazık ki OnePlus Nord ülkemizde tek bir gri renk seçeneği ile satışa sunulmuş durumda.