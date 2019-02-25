Ücretsiz çeviri hizmetleri popülerleşse de profesyonel çeviriler yapmak için daha fazlası gerekiyor. Türkiye’nin en dikkat çekici çevrimiçi çeviri bürolarından Çevirimvar, profesyonel çevirilerde yapay zekâ güvenirliliği sunmaya hazırlanıyor. Bu destekle Türkiye’de bir ilk olma yolunda ilerleyen Çevirimvar, Türkçe’den diğer dillere profesyonel çeviride teknolojik imkanları kullanıyor.

Türkiye’nin hızla büyüyen çevrimiçi çeviri bürosu Çevirimvar, tercümenin yalnızca profesyonel kişilerin işi olması gerektiği felsefesiyle yola çıkıyor. Platformun koordinatörü Ebru Erdemli, “Teknolojik avantajlardan ve kolaylıklarından tercüme sektörü de kaçınılmaz olarak payını aldı. Yeni nesil tercüme büroları sayesine akademik çeviri, tıbbi çeviri, teknik çeviri, medikal çeviri ve hukuki çeviri hizmeti temin etmek hem çok hızlı hem de çok kolay.” açıklamasında bulunuyor.

Türkiye’nin ilk ve tek ISO Kalite Belgelerine sahip Online Tercüme Bürosu olduklarını belirten Erdemli, yapay zekâ çevirisi entegrasyonu getireceklerini söylüyor. Kasım 2016’da Google’ın Çeviri servisine gelen yapay zeka desteği, artık profesyonel çeviri dünyasında da yerini almak üzere. Türkçe metinlerin profesyonel şekilde diğer dillere çevirisi konusunda Çevirimvar, önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Çevirimvar’ın amacı, yapay zekâ yazılımlarının gelişmesiyle gündeme gelen tartışmaları bitirmek. Bunun için yazılımlardan destek alarak profesyonelliği elden bırakmayan Çevirimvar, insanların tercüme sektöründeki egemenliğinin devam edeceğini savunuyor. Çinli arama motoru devi Sogou tarafından yapılan Wangzai isimli çeviri yapay zekâsıprenı hatırlanaca Ebru Erdemli, bu alana yapılan yatırımlara da dikkat çekti. Çevirimvar olarak yazılım destekli profesyonel çeviri sektörünün Türkiye’deki öncülerinden olmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Çevirimvar, yapay zekâ destekli profesyonel çevirileri için firmaya yönlendirdiğiniz çeviri siparişine göre fiyat veriyor. Yazılım desteği sayesinde daha hızlı ve pratik sonuçlar sunan Çevirimvar online tercüme bürosu, akademik ve sektörel çeviriler için uğrak noktalarınızdan birisi olabilir.

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