İnternet üzerinden de oynanabilen Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara ve Şans Topu gibi şans oyunları artık yerli bilişim sistemi üzerinden işletiliyor. Altyapısı Türkiye'de olan sistem, uluslararası boyutta da hizmet sunabilecek.

Milli Piyango İdaresi tarafından çevrimiçi ortama da taşınan şans oyunları, Türkiye'de ilk defa yerli bilişim sistemi üzerinden hizmet veriyor. Ülkemizde 1996 yılından bu yana oynanan şans oyunları artık Türkiye'de geliştirilen Elektronik Oyun Platformu (EOP) üzerinden işletilecek.

Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara, Şans Topu gibi sayısal oyunlar ve diğer şans oyunları, daha önce yurt dışı kaynaklı yazılımlarla faaliyet gösteriyordu. Hizmet vermeye başlayan yerli Elektronik Oyun Platformu, ilk olarak Sanal Ortam Merkezi Oyun Sistemi (SOMOS) formatında hizmete sunuldu.

Milli Piyango İdaresi tarafından yerli yazılımcılar tarafından geliştirilmesi sağlanan EOP ve SOMOS, başta şans oyunları olmak üzere sportif bahisler, interaktif ve sanal şans oyunları ve her türlü yarış ve müsabaka oyunlarına yönelik olarak yurt içi ve yurt dışında hizmet sunabilecek. Bayi tipi sabit noktalar ve gezici oyun bayileri de yazılımı sistemlerine entegre edebilecek.

EOP ve SOMOS Türk Telekom güvenlik ve altyapı sistemleri üzerinden hizmet verirken, uluslararası şans oyunu kurumlarının sertifikasyon sürecine dahil olacak. Dün itibarıyla internet üzerinden hizmet vermeye başlayan şans oyunları, henüz 18 saatlik ilk çekiliş süresi dolmadan ortalama gelir oranını ikiye katladı.

SOMOS üzerinden "Süper On Numara" olarak sunulan On Numara oyunu yüzde 110 hasılat artışıyla başladı. Online sistemin gelişiyle birlikte şans oyunları üzerinden devlete aktarılan kaynak da artmış oldu.