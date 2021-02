Kasların değil zeka gücünün ortaya konduğu, kralların oyunu olarak isimlendirilen satrancı iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda da oynayabilirsiniz. Online satranç oynayabileceğiniz en iyi mobil uygulamaları listeledik ve uygulamaların öne çıkan özelliklerini anlattık.

Çok güçlü olabilir, hızlı koşabilir, belki metrelerce zıplayabilirsiniz ancak bunların hiçbiri satranç oynarken işinizi kolaylaştırmayacaktır. Kralların oyunu olarak bilinen satranç, taktiksel zekanın ortaya konduğu, hızlı olmanın değil öngörülü olmanın prim yaptığı bir oyundur. Bir de popüler Netflix dizisi The Queen's Gambit sağ olsun; satranç son yıllarda hiç olmadığı kadar popüler bir hale geldi.

Online satranç oyunlarını App Store ve Google Play üzerinden Android ve iPhone (iOS) işletim sistemine sahip cihazlarınıza indirerek kullanabilirsiniz. Üstelik bazı uygulama içi satın alımlar hariç pek çok online satranç uygulaması tamamen ücretsiz olarak hizmet veriyor. Kendinizi sınayabileceğiniz, yeni taktikler öğrenebileceğiniz ve en önemlisi keyifli vakit geçirebileceğiniz satranç uygulamalarını listeledik.

Mobil satranç oyunları:

Satranç - Clash of Kings

lichess

Satranç

iChess - Chess Puzzles/Tactics

Play Magnus - Play Chess for Free

Chess Free

Online Satranç

Satranç • Oyna & Öğren

Learn Chess with Dr. Wolf

Chess

Her seviyeden klasik bir satranç deneyimi sunan Satranç - Clash of Kings:

Geliştirici: Chess & Checkers Games

Puan: 4,5

Boyut: 59 MB

İndirme sayısı: 10 Milyon +

10 farklı zorluk seviyesi üzerinden satranç oynayabileceğiniz Satranç - Clash of Kings mobil uygulaması, hamleyi geri alma ve ipucu özellikleriyle yeni başlayanlara bile kolay bir oyun oynama imkanı sunuyor. Kazanırsanız ödüllendirileceğiniz meydan okumaların yanı sıra yüzlerce farklı satranç alıştırması yapabilir, arkadaşlarınızla online satranç oynayabilir ve oyundaki taşları ve tahtayı kendinize göre özelleştirebilirsiniz.

Farklı taktiklerin üzerinde çalışıp hatalarınızı görebileceğiniz lichess:

Geliştirici: lichess.org

Puan: 4,5

Boyut: 9,8 MB

İndirme sayısı: 5 Milyon +

Günlük 150 bin aktif kullanıcısı olduğunu söyleyen lichess üzerinden gerçek zamanlı olarak online satranç oynayabilirsiniz. Farklı zorluk seviyelerindeki alıştırmalar üzerinden kendinizi test edebilir, yeni taktikler öğrenebilir ve hatalarınızı görebilirsiniz. Herhangi bir reklam göstermeyen ve açık kaynak kodlu olan lichess • Free Online Chess mobil uygulaması internet bağlantısı olmadan da kullanılabiliyor.

Üç boyutlu satranç sahası arıyorsanız: Satranç

Geliştirici: Chess Prince

Puan: 4,4

Boyut: 2,8 MB

İndirme sayısı: 100 Milyon +

10 farklı zorluk seviyesi üzerinden online satranç oynayabileceğiniz Satranç mobil uygulaması; 2D, 3D tahta görünüm seçenekleri, ses efektleri ve gerçekçi grafikleriyle dikkat çekiyor. Yedi farklı tema sunan uygulamada ilerledikçe yıldızlar kazanıyor ve yeni özellikleri açıyorsunuz. Cihazda oldukça az yer kaplayan Satranç mobil uygulaması üzerinden arkadaşlarınızla online satranç oynayabilir ya da oyun asistanı ile hatalarınızı görebilirsiniz.

İnternet bağlantısına gerek yok, tek rakip kendinizsiniz: iChess - Chess Puzzles/Tactics

Geliştirici: MyChessApps.com

Puan: 4,2

Boyut: 12 MB

İndirme sayısı: 500 Bin +

İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan satranç oynayabileceğiniz iChess - Chess Puzzles/Tactics mobil uygulaması, binden fazla alıştırma ile tek başına satranç oynamayı sevenleri birer usta haline getiriyor. Üç farklı zorluk seviyesindeki satranç alıştırmalarını tamamladıktan sonra yaptığınız yanlışları gösteren detaylı bir sonuç ekranı sunuyor. Dilerseniz uygulamaya kendi alıştırmalarınızı da ekleyebiliyorsunuz.

Yeni başlayanlara değil, ileri seviyedeki oyunculara özel Play Magnus

Geliştirici: Play Magnus

Puan: 4,2

Boyut: 117 MB

İndirme sayısı: 1 Milyon +

Dünya satranç şampiyonlarından Magnus Carlsen ile karşılıklı satranç oynayacak kadar iddialı mısınız? Öyleyse Play Magnus tam size göre. Bu uygulama yeni başlayanlara göre değil. Uygulamadaki oyunların hepsi Magnus Carlsen tarafından tasarlandı. Yani yaptığınız her hamlenin karşılığını usta bir isimden alıyorsunuz. Play Magnus uygulaması ile sınırlarınızı zorlayabilirsiniz.

Klasik bir deneyim isteyenler için bir başka seçenek: Chess Free

Geliştirici: AI Factory Limited

Puan: 4,5

Boyut: 24 MB

İndirme sayısı: 50 Milyon +

Chess Free mobil uygulaması, listedeki en iddialı uygulamalardan bir tanesi. Farklı zorluk seviyelerinde tek başınıza ya da arkadaşlarınızla online satranç oynayabileceğiniz Chess Free mobil uygulamasında 2D ya da 3D tahta görünümü seçebilir ve yaptığınız hamlelerin analizlerini görüntüleyebilirsiniz.

20'den fazla zorluk seviyesi sunan Online Satranç:

Geliştirici: Chess Friends

Puan: 4,3

Boyut: 22 MB

İndirme sayısı: 1 Milyon +

Dünyanın en geniş satranç topluluklarından birine sahip olduğunu söyleyen Online Satranç mobil uygulaması üzerinden 2 milyondan fazla kullanıcı ile online satranç oynayabilirsiniz. Tek başınıza oynamak istiyorsanız 20’den fazla zorluk seviyesinde satranç oynayabilirsiniz. Süre kontrol seçeneği ile sınırlarınızı zorlayabilir, hata önleyici özelliği ile usta bir satranç oyuncusu olmanın ilk adımlarını atabilirsiniz.

50 binden fazla taktik ile kendinizi geliştirebileceğiniz Satranç (Chess.com):

Geliştirici: Chess.com

Puan: 4,7

Boyut: Cihaza göre değişir

İndirme sayısı: 10 Milyon +

Satranç • Oyna & Öğren mobil uygulaması kullanıcılarına, 50 binden fazla taktik alıştırması sunuyor. Uygulama üzerinden etkileşimli derslere, özel olarak hazırlanmış eğitim videolarına ve kendinizi test edebileceğiniz oyunlara ulaşabilirsiniz. Dilerseniz arkadaşlarınızla süresini kendiniz belirlediğiniz online maçlar yapabilirsiniz. Satranç • Oyna & Öğren mobil uygulaması hem yeni başlayanlar hem de kendini geliştirmek isteyenler için farklı seçenekleri ile dikkat çekiyor.

25 temel satranç desi içeren Learn Chess with Dr. Wolf:

Geliştirici: Chess.com

Puan: 4,2

Boyut: Cihaza göre değişir

İndirme sayısı: 1 Milyon +

Satranç öğrenirken sizi yönlendirecek, her adımda sizin yanınızda olacak bir usta istiyorsanız, Learn Chess with Dr. Wolf'u deneyebilirsiniz. Dr. Wolf ile birlikte 25 temel satranç dersi üzerinden oyunun inceliklerini ve olmazsa olmaz taktiklerini öğrenebilirsiniz. Oyun şu an için Türkçe dil desteği sunmuyor ancak Dr. Wolf yönlendirmeleri görsel olarak da sunulduğu için yine de kendinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Farklı temalara sahip üç boyutlu ve hamle geri alma özelliği ile Chess

Geliştirici: CanaryDroid

Puan: 4,3

Boyut: 4,2 MB

İndirme sayısı: 10 Milyon +

10 farklı zorluk seviyesinde satranç oynayabileceğiniz Chess mobil uygulaması, 3D tahta görünümü ve hamle geri alma özelliği ile dikkat çekiyor. Üstelik oyun sırasında kullanıcıyı aydınlatacak ipuçları da sunuyor. 6 farklı oyun teması ve ses efektleri ile satranç oynamayı çok daha keyifli bir hale getiren uygulama üzerinden arkadaşlarınızla online satranç oynayarak gerçek rakiplere karşı mücadele edebilirsiniz.

Kralların kadim oyunu olan satrancı mobil cihazlarınıza kadar getiren, en iyi online satranç mobil uygulamalarını listeledik ve uygulamaların öne çıkan özelliklerini anlattık. İster yeni başlayın, ister sınırlarını zorlamak isteyen bir usta olun; listedeki uygulamalardan biri mutlaka size istediğinizi verecek.