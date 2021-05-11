Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, İçişleri Bakanlığının dışarıdan yemek siparişi konusundaki kuralları tekrar hatırlatıldı. Bayram boyunca online yemek siparişi verme saatleri değişiyor.

Daha önceden de belirtildiği üzere Ramazan Bayramı süresince online yemek siparişi verme saatlerinde değişiklik yapılacak. Ramazan Bayramı’nda manav, bakkal, market gibi işletmeler şu anda olduğu gibi 10.00 – 17.00 arası hizmet verebilecekken, online yemek siparişi konusunda ciddi değişiklik geliyor.

Bakanlığın daha önce yayınladığı “kısıtlama takvimine göre” Ramazan Bayramı yani 13 Mayıs itibariyle 24 saat yemek servisi yapan restoran, işletmeler ve online sipariş portalları saat değişikliğine gidiyor. Online ve kurye yemek siparişi işlemleri için artık işletmeler saat 01.00’a kadar hizmet verebilecekler. Ramazan’ın sona erişi itibarıyla 01.00’e kadar sipariş verebileceksiniz. Bununla beraber sabahlamayı düşündüğünüz günlerde stoklu sipariş yapmakta büyük fayda var.

Ramazan Bayramı ardından normalleşme başlıyor

Hükumet kanadından yapılan açıklamalar ve verilen mesajlar ışığında Ramazan Bayramı sonrasında kontrollü normalleşme adımları başlıyor. Sadece Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması olacağı, bunun dışında diğer günlerde herhangi bir kısıtlama yapılmaması bekleniyor.

Kafe, restoran gibi işletmelerin açık havada servis verebilecekleri, açık hava şansı olmayan işletmelerinse belediyeler tarafından “işgaliye ödememeleri” tarafından desteklenmesi istendi. Yaz sezonuna hızlı bir giriş yapması beklenen Türkiye’nin de yaz tatili boyunca başka herhangi bir kapanma aksiyonu yaşamaması bekleniyor.

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