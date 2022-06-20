OnlyFans gelirini açıklayan Türk influencer, sosyal medyada gündem oldu. Gelin influencer’ın toplam OnlyFans gelirine ve sosyal medyadan gelen tepkilere beraber göz atalım.

İnternet çağında olmamız sebebiyle insanlar normal hayatta iş bulamadıklarında internetten çeşitli para kazanma yollarına başvurabiliyorlar. Örneği bizim yaptığımız iş olan editörlük gibi. Ya da belki çeşitli şeyler üretip siteler aracılığıyla satmak.

Bütün bunların yanı sıra özellikle son yıllarda daha da farklı para kazanma yöntemleri de ortaya çıktı. Bunlardan biri de OnlyFans, insanların belirli bir abonelik ücreti karşılığında özel fotoğraflar paylaştığı bir platform. OnlyFans’te ünlü olan bir influencer, platformdan elde ettiği geliri açıkladı ve Twitter’da gündem oldu.

OnlyFans toplam geliri tam 7.298 dolar

Instagram’da 123 bin takipçisi olan ve aynı zamanda bir mimar olan Neslihan Güneş isimli influencer, bir Instagram hikâyesinde OnlyFans ve Trendyol reklamlarından elde ettiği toplam gelirini paylaştı. Paylaşmasının ardından Twitter’da da bolca gündem oldu zira kendisinin OnlyFans toplam geliri 7.298 dolar.

Aslında 7.249 dolar, bazı ünlü OnlyFans influencer’larının gelirlerine oranla büyük bir para değil zira bu platformdan ayda 25.000 dolar gelir elde eden insanlar da var. Ancak OnlyFans gelirini açıklayan bir Türk olunca tabii ki sosyal medyada gündem olması normal zira güncel dolar kuru 17,32 TL.

Siz OnlyFans hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce OnlyFans gelirleri dudak uçuklatıyor mu? Siz düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşadurun, biz de influencer’ın OnlyFans gelirine sosyal medyadan gelen tepkileri aşağıya koyalım.

OnlyFans gelirini açıklayan Influencer’a sosyal medyadan gelen tepkiler