Onlyfans'tan 43 Milyon Dolar Kazanmak, Otonom Kazalar, Xbox'ın Sonu | BİZ DE DERİNİZ

Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Onlyfans'ta rekor gelir elde eden Sophie'den, otonom araçların yaptığı kazalardan ve Xbox'tan bahsettik.

Webtekno'nun gündemdeki teknoloji haberlerini yorumladığı Biz de Deriniz programının bu bölümünde Onlyfans'ta rekor gelir elde eden Sophie Rain üzerinden dijital içerik üreticiliği ekonomisi ve bu işin sınırlarını, otonom araçların yaptığı kazalarda kimlerin suçlu olduğunu, iOS 26 ile gelen yeni özellikleri, Xbox'ın SEGA'ya benzetilen sonunu ve PlayStation 6 cephesinden gelen son haberleri konuştuk.

NOT: Program kayıt tarihi iPhone 17 lansmanı öncesindeydi. Telefonu inceledikten sonra yayımlanacak sonraki bölümde, iPhone 17 üzerine daha çok konuşma fırsatı yakalayacağız.

Araba Xbox

