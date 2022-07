2022 yılı sinema ve dizi açısından son derece zengin bir yıl oldu ve bu durum sürmeye devam ediyor. Yılın ikinci yarısında izleyenleri beyazperdede bekleyen pek çok yeni film var. Gelin önümüzdeki dönemde karşılaşacağımız sinema filmleri nelerdir yakından bakalım ve kısaca bu filmlerin hikayelerini görelim.

Pandemi döneminde dünya çapında sinema salonlarının bir süre kapalı olması nedeniyle dijital platformlardan dizi ve film izlemeye alıştık ve sinemaya gitmekten uzaklaştık. Neyse ki sinema salonları tekrar açıldı ve bomba gibi yapımlar art arda geldi. Sanmayın ki bu kadarla kalacak. Daha önce yapım şirketleri tarafından açıklanan sinema haberleri sayesinde söyleyebiliriz ki 2022 yılının ikinci yarısında da heyecan veren filmlerle karşılaşacağız.

Önümüzdeki dönemde hem yepyeni hikayelerle hem de daha önce pek çoğunun yapım sürecinden de bahsettiğimiz, hatta bazıları sinemaseverler için birer kült olmuş sevdiğimiz yapımların devam filmleriyle beyazperdede buluşacağız. Her biri birbirinden heyecan verici olan yeni dönemde vizyona girecek filmlerden bazılarına gelin yakından bakalım ve kısaca bu filmlerin hikayelerini görelim.

Önümüzdeki dönemde çıkacak filmler:

Gerçek hikaye: Thirteen Lives

18 Kasım 2022 tarihinde vizyona girmesi beklenen Thirteen Lives filmi, Tayland’da yaşanmış gerçek bir olaydan sinemaya uyarlandı. 2018 yılında Tham Luang Mağarası'nda mahsur kalan 12 öğrenci ve bir öğretmenin kurtarılma hikayesinin nasıl dünya çapında bir skandala dönüştüğünün hikayesini izliyoruz.

Evcil hayvanlar kahraman olursa: DC League of Super-Pets

29 Temmuz 2022 tarihinde vizyona girecek olan DC League of Super-Pets, DC Comics dünyasının az bilinen evcil hayvanlarını anlatan bir animasyon filmi. Superman’in en az onun kadar güçlü köpeği Krypto, kahramanımızın kaçırılması üzerine hayvan dostlarıyla birlikte mücadeleye atılır.

Bir tren, beş kiralık katil: Bullet Train

5 Ağustos 2022 tarihinde vizyona girecek olan Bullet Train filminin başrolünde sevilen oyuncu Brad Pitt’i izliyoruz. Son hız yolunda gitmekte olan bir trende beş tane kiralık katil vardır. Birbirlerini bulan bu kiralık katiller, garip bir şekilde hedeflerinin aynı kişi olduğunu keşfederler.

İstanbul’un gizemleri: Three Thousand Years of Longing

16 Eylül 2022 tarihinde vizyona girecek olan Three Thousand Years of Longing filmi, izleyenleri sıradışı bir fantastik dünyaya konuk ediyor. Tek başına seyahat etmeyi seven bir bilgin, seyahatinin İstanbul ayağında bir cin ile tanışır. Bu cin ona üç dilek hakkı vermektedir. Bu üç dilek, bilginimize benzersiz bir dünyanın kapılarını aralar.

Efsane noktalanıyor: Halloween Ends

14 Ekim 2022 tarihinde vizyona girecek olan Halloween Ends, ilk filmi 1978 yılında yayınlanan Halloween serisinin on üçüncü ve planlanan son filmi. Halloween Ends filminde hem seri boyunca izlediğimiz karakterleri yeniden göreceğiz hem de benzersiz bir hikayeye konuk olacağız.

Az bilinen DC kahramanı: Black Adam

21 Ekim 2022 tarihinde vizyona girecek olan Black Adam filminde, pek bilinmeyen DC Comics kahramanlarından birinin hikayesini izliyoruz. The Rock tarafından canlandırılan Black Adam, beş bin yıl önce Mısır tanrıları tarafından hapsedildiği mezarından uyanır ve günümüz dünyasına adım atar.

Efsaneler yeniden bir arada: Ticket to Paradise

16 Eylül 2022 tarihinde vizyona girecek olan Ticket to Paradise filmi, romantik komedi türünün efsane isimleri George Clooney ve Julia Roberts’ı yıllar sonra yeniden bir araya getiriyor. Boşanmış ve evliliğin yanlış olduğunu düşünen çiftimiz, kızlarının da aynı hatayı yapmaması için düğününe gitmeye karar verirler.

Hüzünlü geçecek: Black Panther: Wakanda Forever

11 Kasım 2022 tarihinde vizyona girecek olan Black Panther: Wakanda Forever, 2018 yılında vizyona girmiş olan Black Panther’in devam filmi. Black Panther rolünde izlediğimiz Chadwick Boseman’ın hayatını kaybetmesi sonrası bu Marvel filminin izleyenleri ağlatması bekleniyor.

En sonunda: Avatar: The Way of Water

16 Aralık 2022 tarihinde vizyona girecek olan Avatar: The Way of Water filmi, ha geldi ha gelecek diye yıllardır beklediğimiz 2009 yapımı Avatar’ın devam filmi. Pandora gezegeninde yeni ailesiyle yaşamakta olan Jake Sully, devam filminde bambaşka tehlikelere karşı yeniden mücadele etmek zorunda kalıyor.

Sevimli kılıç ustası geri dönüyor: Çizmeli Kedi: Son Dilek

Puss in Boots: The Last Wish orijinal adıyla 2023 yılının ilk ayında vizyona girecek olan Çizmeli Kedi: Son Dilek, sevilen animasyon serisi Shrek’te tanıştığımız Çizmeli Kedi karakterinin dokuz hayatından sekizini kaybettiği için bir dilek hakkı kazanma yolculuğunu anlatıyor.

DC’nin en güçlüsü: Shazam! Fury of the Gods

23 Aralık 2022 tarihinde vizyona girecek olan Shazam! Fury of the Gods, 2019 yılında yayınlanan Shazam!’ın devam filmi. DC Comics evreninin en güçlü kahramanların biri olan Shazam! ile tanıştığımız ilk filmden sonraki bu devam filminde kahramanımızın yeni maceralarını izleyeceğiz.

Yeni dönemde vizyona girmesini heyecanla beklediğimiz filmlerden bazılarını listeledik ve kısaca bu filmlerin hikayelerinden bahsettik. Elbette buluşmayı beklediğimiz daha pek çok yapım var. Heyecanla beklediğiniz diğer filmleri yorumlarda paylaşabilirsiniz.