Dijital bir lansman gerçekleştiren Opel, yenilenen marka kimliğini ve bu kimliği taşıyacak ilk modeli Crossover'ı tanıttı. Son derece iddialı özelliklere sahip yeni Crossover, kısa bir süre içerisinde en çok satılan B-SUV modellerinden biri haline geldi.

Otomobil sektörünün öncü isimlerinden Opel, bugün gerçekleştirdiği lansmanda markanın tüm modellerinde uygulanmaya başlayacak yeni görsel kimliğini ve otomobillerin sahip olduğu yeni teknolojik donanımlarını tanıttı.

Son derece sade ve zarif bir tasarıma sahip olan Opel’in yeni dönemdeki ilk temsilcisi, geçtiğimiz aralık ayında satışa sunulan yeni SUV modeli Crossland olacak. Hatırlayacak olursanız 520 litre gibi iddialı bir bagaj hacmine ve üst düzey teknolojik donanıma sahip Crossland, lansmana özel 216.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu.

Tasarım artık daha sade ve akılda kalıcı

Şirket, tasarım konusunda bir nevi detoksa girdiğini, bu yüzden de her şeyi olabildiğince sade, ancak bir o kadar da belirgin hale getirdiklerini açıkladı. Örneğin bugüne kadar logo olarak kullanılan şimşek simgesi, ince ve keskin hatlarla otomobil üzerinde daha belirgin olacak şekilde konumlandırılmış.

Crossland ve Mokka başta olmak üzere yavaş yavaş tüm modellerde uygulanmaya başlanacak Vizor ve Pure Panel, tüm modellerde karakteristik özelliklere sahip olacak şekilde tasarlanmış. Açıkçası son derece fütüristik bir tasarıma sahip olan bu panellerin, ilerleyen dönemlerde gelecek elektrikli otomobillerin görsel altyapısını oluşturacak gibi duruyor.

Standart donanımda 7 inçlik dokunmatik ekran ve AGR sertifikalı sürücü koltuğu bulunuyor

Ülkemizde aralık ayında satışa sunulan ve ocak ayında B segmentinde en çok satılan SUV haline gelen Crossland, ön kısmında keskin şimşek tasarımlı logonun bulunduğu vizör panele, hem önde hem de arkada LED far grubuna ve Opel’e özgü kanat görünümündeki arka stop lambalarına sahip.

Crossland, iç kabinde de oldukça iddialı donanımlara sahip. Apple CarPlay ve Android Auto destekli 7 inçlik dokunmatik multimedya ekranına sahip araç, sürücüye AGR sertifikalı ergonomik koltuk sunuyor. Crossland’in en üst donanım paketi olan Ultimate’te anahtarsız giriş sistemi, Alcantara koltuk döşemeleri, 8 inçlik multimedya ekranı ve 180 derecelik geri görüş kamerası bulunuyor.

Opel, marka kimliği ile birlikte güvenlik önlemlerini de güncellemiş

Güvenlik konusunda en az kendi segmentindeki rakipleri kadar dikkatli davranan Crossland, şerit ihlali uyarı sistemi, trafik işareti tanıma sistemi, aktif acil frenleme sistemi gibi güvenlik önlemleri ile birlikte geliyor.

Opel Crossland motorları ve fiyat listesi

Motor konusunda Opel Crossland, yüksek verimlilik seviyesine sahip yılın motoru ödüllü 130 beygir gücündeki 1,2 litre benzinli ve 120 beygirlik 1,6 litrelik dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneğine sahip. Crossland'in fiyat listesi de şu şekilde: