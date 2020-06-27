2020 Model Tamamen Elektrikli Opel Mokka Tanıtıldı

Alman otomobil üreticisi Opel’in tamamen elektrikli yeni nesil aracı Mokka, tamamen yenilenen tasarımıyla birlikte tanıtıldı. Yeni nesil Mokka, selefine göre daha kısa ve daha hafif bir tasarıma sahip.

Almanya merkezli otomobil üreticisi Opel, Mokka adını verdiği modelinde deyim yerindeyse tepeden tırnağa değişikliğe gitti. Şirket, daha modern bir görünüm kazandırdığı Mokka modelinde yeni tasarımla birlikte ağırlığı da 120 kilogram azalttı.

Yeniden tasarlanan Mokka’nın önceki modeline göre boyutunda da farklılıklar bulunuyor. Motor1 Türkiye’de yer alan habere göre yeni nesil Mokka, bir önceki modele göre 12,5 cm daha kısa olsa da aks aralığında 2 mm’lik bir genişleme bulunuyor. Aracın genişliğine bakıldığındaysa 10 mm’lik bir artış görülüyor.

Yeni nesil Opel Mokka

Boyutunda bir önceki nesle göre değişiklikler yapılan yeni nesil Mokka X’in bagaj kapasitesinde ise herhangi bir değişiklik yer almıyor. Araç, 350 litrelik bagaj kapasiteni korumaya devam ediyor. Aracın tamamen elektrikli olan sürümünün burkulma direnci de alt tarafa yerleştirilen batarya sayesinde %30 oranında artırılmış durumda.

Tamamen elektrikli, yani sıfır emisyonlu bu araç, 136 beygir gücüne ve 260 Nm tork üretimine sahip bir sistemle sürücülerine sunulacak. Daha önce Peugeot e-2008’de de kullanılan 50 kWh kapasiteye sahip bir bataryayı kullanan aracın azami hızı ise 150 km / sa ile sınırlandırılmış durumda.

Dünya Çapında Uyumlu Hafif Ticari Taşıtlar Test Prosedürü (WLTP) verilerinde yer alan bilgiye göre yeni Mokka, normal modda kullanıldığında 322 km’lik bir menzile sahip olacak. 100 kW’lık hızlı şarj sistemi sayesinde sıfırdan yüzde 80 doluluk oranına yarım saatte ulaşacak olan aracın 'eco' modundaki menzili ise çok daha uzun olacak.

18 inçlik alaşım jantların kullanıldığı araç, Opel’in vizor adını verdiği bir tasarım diline sahip. 180 derecelik panoramik arka kameraya sahip olan araçta gelişmiş seyir kontrol sistemi de bulunuyor. Yeni nesil Mokka’da bunlara ek olarak 12 inçlik dijital gösterge paneli ve 10 inçlik bilgi eğlence sistemi de bulunuyor. Satışına yaz ayı sonunda başlanacak olan araç, 2021’in başlarında sahipleriyle buluşacak.