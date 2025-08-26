Opel, elektrikli otomobil planlarıyla ilgili değişikliğe gitti. Daha önce Avrupa'da tamamen elektrikli modellere geçeceğini söyleyen şirket, şimdi bu plandan vazgeçti. Opel, içten yanmalı ve hibrit otomobil üretmeye devam edecek.

Stellantis grubu bünyesinde çalışmalarını sürdüren Alman otomobil devi Opel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Daha önce bir duyuru yayımlayan ve 2028 yılına kadar Avrupa'da sadece elektrikli otomobil satacağını ilan eden şirket, şimdi bu plandan vazgeçtiğini açıkladı. Opel'in açıklamasına göre 2028 yılı ve sonrasında elektrikli otomobillere ek olarak içten yanmalı ve hibrit seçenekler sunulmaya devam edecek.

Opel'in elektrikli otomobillerle ilgili kararı, 2021 yılında oldukça mantıklı gelmişti. Çünkü elektrikli otomobiller o dönemlerde büyük bir popülarite kazanmış, Opel de bu kervana dahil olmaya karar vermişti. Ancak sektördeki işler beklenildiği gibi olmadı. Elektrikli otomobiller hâlâ istenilen noktada değil. Hâl böyle olunca firmalar, elektrikli otomobil planlarından birer birer vazgeçmeye başlamış durumdalar.

Opel'in satış stratejisi, talebe göre şekillenecek

Opel tarafından yapılan açıklama, elektrikli otomobillerin sayısının azalacağı veya artacağı anlamına gelmiyor. Şirket, elektrikli otomobillere ilginin yoğun olduğu İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde çalışmalarını tam gaz devam ettirecek. Ancak talep hangi ülkede olursa olsun içten yanmalı ve hibrit otomobil üretimi de devam edecek. Firma, bu sayede geniş bir kitleye hitap etmiş olacak.

Elektrikli otomobillerle ilgili aldığı karardan vazgeçen ilk firma Opel değil. Son olmayacağını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü daha önceki dönemde Volvo, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi ve BMW gibi firmalar da benzer açıklamalarda bulundular. Bunun gelecek dönemde de devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.