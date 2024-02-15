Türkiye’nin önde gelen online İngilizce eğitim platformu Open English, şubat ayı boyunca geçerli olacak bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında iki kişilik eğitim paketleri, bir kişilik ücret karşılığında satın alınabilecek.

Yabancı dil eğitimi, günümüzde en az üniversite diploması kadar önemli. Zira bazı sektörlerde sadece yabancı dil bilmek bile yüksek maaşlar almanızı sağlayabiliyor. Tabii öğrenmeniz gereken yabancı dil, başta İngilizce olmalı.

Türkiye’de bu konuda çok iyi işler yapan firmalar bulunuyor. Onlardan bir tanesi de Open English. Çok uzun zamandır Türkiye’de online İngilizce eğitimi veren marka, şimdi dikkat çekici bir kampanya ile karşımızda. Eğer şu sıralar İngilizce kursu almak istiyorsanız ancak karar vermekte zorlanıyorsanız Open English, dikkatinizi çekmeyi başaracak.

Open English, “2 Al 1 Öde” kampanyası başlattı

Open English, şubat ayının sonuna kadar devam edecek bu kampanyada, 2 al 1 öde imkânı sunacak. Yani beraberinizdeki bir kişiyle Open English eğitim seti satın alacak, ikiniz de tüm eğitimlerden faydalanacaksınız. Peki Open English, müşterilerine neler sunuyor?

7 gün 24 saat boyunca aktif olarak ulaşabileceğiniz dersler sunan Open English, ana dili İngilizce olan eğitmenler bulunduruyor. Kişiye özel ders programları oluşturulabilmesini sağlayan platform, ihtiyaç durumunda birebir eğitim fırsatı da sunuyor. Üstelik Open English’i sadece günlük İngilizce için değil, meslek İngilizcesi veya IELTS, TOEFL ya da TOEIC gibi uluslararası sınavlar için de kullanabiliyorsunuz.

Eğer siz de Open English’in eğitim paketleriyle ilgili detaylı bilgi almak ve 2 Al 1 Öde kampanyasından faydalanmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.