İstanbul Planlama Ajansı, şehirdeki üniversite öğrencilerinin yaşamak için ihtiyaç duyduğu maddi kaynakları derlediği "İstanbul'da Üniversiteli Olmanın Maliyeti" raporunu yayımladı. Raporda yaşam maliyeti, burslar, yurtlar gibi açılardan üniversite öğrencilerinin hayatına dair verilerin toplanmasıyla oluşturuldu.

İstanbul Planlama Ajansı, Kent Gündemine Bakış serisi için "İstanbul'da Üniversiteli Olmanın Maliyeti" adlı bir rapor yayımladı. Raporda öğrencilerin burs ve yurtlara erişimine, yaşam maliyetinin nedenlerine odaklanıldı. Araştırma, ekim ayında yayımlanan ve ilköğretim-ortaöğretim öğrencilerini inceleyen "Ekonomik Krizin Eğitim Maliyeti" raporunun devamı.

Öğrencilerin yaşama maliyeti asgari ücreti aştı

Öğrencilerin özellikle barınma ve beslenme başta olmak üzere yaşadıkları ekonomik ve sosyal sıkıntıların gittikçe daha çok gündeme gelmesi ile birlikte rapor, öğrenci olmanın maliyetini de ortaya koydu. Rapora göre bir öğrenci, her ay bir asgari ücretten fazla para harcamak zorunda.

Raporda öne çıkan noktalar ise şöyle: