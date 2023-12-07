İstanbul Planlama Ajansı, Kent Gündemine Bakış serisi için "İstanbul'da Üniversiteli Olmanın Maliyeti" adlı bir rapor yayımladı. Raporda öğrencilerin burs ve yurtlara erişimine, yaşam maliyetinin nedenlerine odaklanıldı. Araştırma, ekim ayında yayımlanan ve ilköğretim-ortaöğretim öğrencilerini inceleyen "Ekonomik Krizin Eğitim Maliyeti" raporunun devamı.
Öğrencilerin yaşama maliyeti asgari ücreti aştı
Öğrencilerin özellikle barınma ve beslenme başta olmak üzere yaşadıkları ekonomik ve sosyal sıkıntıların gittikçe daha çok gündeme gelmesi ile birlikte rapor, öğrenci olmanın maliyetini de ortaya koydu. Rapora göre bir öğrenci, her ay bir asgari ücretten fazla para harcamak zorunda.
Raporda öne çıkan noktalar ise şöyle:
- Öğrenciler, 2023-2024 akademik yılında devlet üniversitelerinde öğle yemeklerine öğün başına %93,83 daha çok para ödedi. Öğrencilerin aylık market alışverişi de iki yıllık süreçte %113,29 oranında arttı.
- İBB'nin ilk kez 2021 yılında açtığı kız öğrenci yurtlarının sayısı 14'e çıktı, yatak kapasitesi ise 5.191'i buldu. 2020'den bu yana KYK yurt sayısı ise 23'e düştü ancak yatak kapasitesi 25 binden 40 bine yükseldi.
- Son 17 yılda İstanbul'daki KYK yurtlarının kapasitesi 3 kattan fazla arttı.
- “Yükseköğretim yurt yapımı ve kiralaması” için yapılan harcamalar, BTK harcamalarının %63,55'i, Din Hizmetleri ve Yaygın Din Eğitimi için harcanan miktarın %23,37'si ve faiz giderlerinin %1,73'ü seviyesinde oldu.
- KYK yurdunda kalan bir öğrencinin yaşam maliyeti bir yılda %89,53 arttı. Artışın en çok olduğu alan ise %217,09 ile market harcamalarında oldu.
- Özel yurtta kalan bir öğrencinin aylık yaşam maliyeti 14.583 TL, evde kalan bir öğrencinin aylık yaşam maliyeti 12.533 TL olarak gerçekleşti.