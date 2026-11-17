Xiaomi, arka ekranlı ve 200 MP Leica kameralı amiral gemisi modelleri Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max'i Paris'te düzenlenen etkinlikle tanıttı.

Xiaomi, Çin'de büyük ilgi gören yeni amiral gemisi akıllı telefonları Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max'i Paris'te düzenlediği lansmanla uluslararası kullanıcıların beğenisine sundu.

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Arka yüzlerindeki ikincil dokunmatik ekranları ve çift 200 megapiksellik Leica kameralarıyla öne çıkan modeller, şirketin arka ekran tasarımını Çin sınırlarının dışına taşıdığı ilk seri olma unvanını taşıyor.

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Arka ekran ve donanım özellikleri

Serinin tasarımındaki en çarpıcı yenilik, arka kamera modülüne entegre edilen renkli dokunmatik ikinci ekran. Kullanıcılar cihazın ön ekranını açmaya gerek kalmadan bu küçük panel üzerinden saati kontrol edebiliyor, gelen bildirimleri görebiliyor ve belirli uygulamaları doğrudan yönetebiliyor. Bu panelin en işlevsel kullanım alanı ise kamera tarafında ortaya çıkıyor. Arka ekranı vizör olarak kullanan kullanıcılar, ön kamera yerine 200 megapiksellik ana kamerayla çok daha yüksek çözünürlüklü özçekimler yapabiliyor. Cihazlarda yer alan donanımsal gizlilik ekranı teknolojisi ise görüş açılarını daraltarak kalabalık ortamlarda ekran içeriklerinin yan taraftan okunmasını engelliyor.

Performans ve boyut tarafında iki model arasında net ayrımlar bulunuyor. Kompakt bir amiral gemisi formundaki 6,4 inçlik Xiaomi 18 Pro gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinden alırken, 6,9 inçlik geniş ekranlı Xiaomi 18 Pro Max modelinde daha güçlü Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 yonga seti görev yapıyor. Çin'de 12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesiyle başlayan serinin küresel pazarda beyaz, siyah, kozmik mavi ve kadife kırmızı renk seçenekleriyle sunulacağı belirtiliyor.

Kamera tarafında ise her iki telefonda Leica imzalı üçlü bir kurulum yer alıyor. Sistemde 200 megapiksellik ana kamera, 75 mm odak uzaklığına ve 3,2 kat optik yakınlaştırmaya sahip 200 megapiksellik periskop telefoto lens ile 50 megapiksellik ultra geniş açı kamera bulunuyor. 12,8 kata kadar kayıpsız yakınlaştırma ve 12 cm mesafeden makro çekim yapabilen seride, Pro Max modeli ek olarak LOFIC teknolojisini barındırıyor. Bu teknoloji ışık hassasiyetini ve dinamik aralığı artırarak düşük ışıkta çok daha net fotoğraflar çekilmesini sağlıyor.

Lansman detayları

Her iki model de 100 W kablolu ve 50 W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor ancak Avrupa ürün sertifikasyon kayıtları, küresel pazara sunulan versiyonların Çin'deki muadillerine kıyasla daha küçük bataryalarla geldiğini gösteriyor. Çin sürümünde 7.000 mAh batarya taşıyan Xiaomi 18 Pro'nun küresel versiyonu 6.000 mAh kapasiteyle gelirken, 8.500 mAh bataryalı Çin sürümü Xiaomi 18 Pro Max'in küresel versiyonunda bu değer 7.050 mAh seviyesine düşüyor. Ayrıca küresel kayıtlarda Pro Max için 16 GB RAM seçeneğinin yer almadığı görülüyor.

Xiaomi 18 Pro teknik özellikleri

Özellik Detay Ekran Ana Ekran: 6,4 inç AMOLED, 1120 x 2436 piksel, 1-120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı, 4000 nit tepe parlaklık, Dolby Vision, HDR10+, Donanımsal gizlilik filtresi, Dragon Crystal Glass 3.0 koruma - Arka Ekran: 2,7 inç AMOLED dokunmatik panel (912 x 596 piksel) İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (SM8950, 2 nm, 8 çekirdekli: 2x 5.01 GHz + 3x 4.03 GHz + 3x 3.74 GHz, Adreno 845 GPU) RAM 12 GB / 16 GB LPDDR5X (5333 MHz) Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1 Arka Kamera Ana Kamera: 200 MP, f/1.7, 23 mm, 1/1.28" Light Hunter 960 sensör, OIS, Lazer AF + PDAF - Periskop Telefoto: 200 MP, f/2.4, 75 mm, 3,2x optik zoom (12,8x kayıpsız zoom), 1/1.56" sensör, OIS - Ultra Geniş Açı: 50 MP, f/2.4, 17 mm, 102° görüş açısı, PDAF - Video: 8K 30 fps / 4K 120 fps Ön Kamera 50 MP, f/2.2, 21 mm, 1/2.88" OmniVision OV50M40 sensör, Faz algılamalı otofokus (PDAF), 4K 60 fps video Pil 6.000 mAh, Silikon-Karbon (Si/C), 100 W kablolu, 50 W kablosuz ve ters kablosuz şarj İşletim Sistemi Android 17 tabanlı HyperOS 4 (6 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi desteği)

Xiaomi 18 Pro Max teknik özellikleri