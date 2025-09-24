Tümü Webekno
OpenAI, 5 yeni devasa veri merkezi daha inşa edeceğini açıkladı

OpenAI, Oracle ve SoftBank iş birliğiyle ABD’de 5 yeni Stargate veri merkezi kuruyor. Proje, yapay zekâ için devasa altyapı sağlayacak.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

OpenAI, Oracle ve SoftBank ortaklığıyla ABD’nin farklı bölgelerinde beş yeni Stargate veri merkezi kurulacak. Oracle, Teksas ve New Mexico gibi bölgelerde üç merkezin altyapısını sağlayacak. SoftBank ise Ohio ve Milam County’de iki merkezi kuracak.

Proje kapsamında toplamda 7 gigawatt enerji kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Bu altyapı, OpenAI’nin büyük ölçekli yapay zekâ modellerini eğitmesi ve çalıştırması için kullanılacak. SoftBank, enerji kolu SB Energy ile yeşil enerji entegrasyonunu da sağlayacak.

Merkezler, ABD’nin AI altyapısında küresel ölçekte rekabet gücünü artırmayı da amaçlıyor. Nvidia gibi çip üreticileri de bu projeye destek sağlayarak, yüksek performanslı işlem kapasitesi sunacak.

Stargate veri merkezlerinin tamamlanmasıyla birlikte OpenAI, daha güçlü ve verimli AI sistemleri sunabilecek. Bu adım, gelecekteki GPT modelleri ve diğer yapay zekâ uygulamaları için kritik öneme sahip.

