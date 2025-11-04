OpenAI, Amazon ile Dudak Uçuklatan Bir Fiyata Devasa Bir Anlaşmaya Gitti

OpenAI, bulut sistemlerini kullanmak için Amazon ile anlaşmaya gittiğini açıkaldı. Anlaşmanın değeri ise dudak uçuklatan cinsten.

ChatGPT ile dünyanın en önde gelen yapay zekâ şirketlerinden biri olmayı başaran OpenAI, son yıllarda altyapı ve diğer gerekli sistemler için birçok farklı teknoloji deviyle milyarlarca dolarlık anlaşmalara imza atmıştı. Şimdi ise bu anlaşmalara bir yenisinin daha eklendiği açıklandı.

Dün yapılan duyuruya göre OpenAI, bir diğer devasa şirket Amazon ile çok büyük bir anlaşmaya gitti. Şirketler tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın bulut sistemleriyle alakalı olduğu ve 7 yıllık olduğu belirtildi.

OpenAI’a Amazon’un bulut sistemlerini kullandıracak anlaşma 38 milyar dolar değerinde

Amazon ile OpenAI arasındaki anlaşmanın değeri tamı tamına 38 milyar dolar olarak açıklandı. OpenAI, 7 yıl boyunca Amazon’un bulut hizmetlerinden yararlanacak. Hatta şirketin söylediğine göre **AWS (Amazon Web Services) **hizmetlerinin direkt olarak kullanılmaya başlayacağını, 2026 bitmeden ise tüm kapasitenin devreye alınması hedefleniyor. 2027 ve sonrasında ise daha da genişletilebileceği aktarıldı.

OpenAI’ın Amazon ile yaptığı anlaşma, şirketin önümüzdeki yıllarda** 1 trilyon dolar harcama** planlarının bir parçası. Bu hedef, yapay zekâ sistemleri geliştirmek, gerekli altyapıları oluşturmak, hesaplama gücünü artırmak ve dahasını içeriyordu. Bu tarz dev anlaşmalar da bir parçasıydı.