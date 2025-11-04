Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

OpenAI, Amazon ile Dudak Uçuklatan Bir Fiyata Devasa Bir Anlaşmaya Gitti

OpenAI, bulut sistemlerini kullanmak için Amazon ile anlaşmaya gittiğini açıkaldı. Anlaşmanın değeri ise dudak uçuklatan cinsten.

OpenAI, Amazon ile Dudak Uçuklatan Bir Fiyata Devasa Bir Anlaşmaya Gitti
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

ChatGPT ile dünyanın en önde gelen yapay zekâ şirketlerinden biri olmayı başaran OpenAI, son yıllarda altyapı ve diğer gerekli sistemler için birçok farklı teknoloji deviyle milyarlarca dolarlık anlaşmalara imza atmıştı. Şimdi ise bu anlaşmalara bir yenisinin daha eklendiği açıklandı.

Dün yapılan duyuruya göre OpenAI, bir diğer devasa şirket Amazon ile çok büyük bir anlaşmaya gitti. Şirketler tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın bulut sistemleriyle alakalı olduğu ve 7 yıllık olduğu belirtildi.

OpenAI’a Amazon’un bulut sistemlerini kullandıracak anlaşma 38 milyar dolar değerinde

Amazon ile OpenAI arasındaki anlaşmanın değeri tamı tamına 38 milyar dolar olarak açıklandı. OpenAI, 7 yıl boyunca Amazon’un bulut hizmetlerinden yararlanacak. Hatta şirketin söylediğine göre **AWS (Amazon Web Services) **hizmetlerinin direkt olarak kullanılmaya başlayacağını, 2026 bitmeden ise tüm kapasitenin devreye alınması hedefleniyor. 2027 ve sonrasında ise daha da genişletilebileceği aktarıldı.

OpenAI’ın Amazon ile yaptığı anlaşma, şirketin önümüzdeki yıllarda** 1 trilyon dolar harcama** planlarının bir parçası. Bu hedef, yapay zekâ sistemleri geliştirmek, gerekli altyapıları oluşturmak, hesaplama gücünü artırmak ve dahasını içeriyordu. Bu tarz dev anlaşmalar da bir parçasıydı.

OpenAI, Önümüzdeki 5 Yılda 1 Trilyon Dolar Harcayacak (Evet, Trilyon) OpenAI, Önümüzdeki 5 Yılda 1 Trilyon Dolar Harcayacak (Evet, Trilyon)
Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

iOS 26.1 Güncellemesi Yayımlandı: Apple Intelligence Artık Türkçe Destekliyor!

iOS 26.1 Güncellemesi Yayımlandı: Apple Intelligence Artık Türkçe Destekliyor!

Ekim 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Markaları Açıklandı (Zirve Değişti)

Ekim 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Markaları Açıklandı (Zirve Değişti)

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim