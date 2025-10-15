OpenAI, Önümüzdeki 5 Yılda 1 Trilyon Dolar Harcayacak (Evet, Trilyon)

Financial Times tarafından yayımlanan bir rapor, OpenAI'ın gelecek planlarını açıkladı. Buna göre şirket, önümüzdeki 5 yılda 1 trilyon dolar harcama yapmayı hedefliyor.

Dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ uygulaması ChatGPT’nin arkasındaki şirket OpenAI, tahmin edebileceğiniz gibi dünyanın en büyük firmaları arasında. Zaten yakın zamanda dünyanın en değerli özel şirketi olması da bunu kanıtlıyor.

OpenAI’ın yıllık geliri 13 milyar dolar civarında. Bunun neredeyse %70 civarı, ChatGPT’nin 20 dolarlık ücretli abonelik sistemi ChatGPT Plus’tan geliyor. Financial Times’ın yayımladığı yeni bir rapor ise önümüzdeki yıllarda içinde firmanın çok daha büyük hâle gelmeyi planladığını gösteriyor.

OpenAI’ın hedefi, 1 trilyon dolar harcamak

FT’nin raporuna göre OpenAI’ın önümüzdeki 5 yıl içinde 1 trilyon dolarlık inanılmaz yüksek miktarda bir para harcama hedefi var. Bunun veri merkezleri, anlaşmalar ve hesaplama gücü, daha gelişmiş yapay zekâ modelleri geliştirmek için olduğunu söyleyebiliriz. Yakın zamanda NVIDIA, AMD, Oracle, Broadcom gibi şirketlerle milyarlarca dolarlık altyapı anlaşmaları yaptığını görmüştük.

Şirketin hedeflerine ulaşmak için farklı planlarının olduğu da bildirildi. Buna göre oluşturulan 5 yıllık planda hükûmetler ile anlaşmalar, video hizmetleri, tüketici donanımı, alışveriş araç gereçleri, hatta Stargate veri merkezi projesi aracılığıyla kendisini de bir tedarikçi hâline getirme gibi şeyler var. Yani yakında OpenAI’ı çok farklı alanlarda faaliyet gösteren bir firma olarak görmemiz olası.