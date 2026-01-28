Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Void'da indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

ChatGPT Health Sınıfta Kaldı: Sağlıklı Kişiyi Kalp Hastası Zannediyor!

OpenAI'ın geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunduğu ChatGPT Health'a dair ilk ciddi testler yapıldı ve sonuçlar pek iç açıcı değil.

ChatGPT Health Sınıfta Kaldı: Sağlıklı Kişiyi Kalp Hastası Zannediyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI’ın kısa süre önce tanıttığı ChatGPT Health, sağlık ve fitness verileriyle ilgili sorulara daha güvenli yanıtlar vermeyi amaçlıyordu. Apple Health, MyFitnessPal ve Peloton gibi uygulamalardan alınan uzun vadeli verileri analiz ederek kişiselleştirilmiş sonuçlar sunması, en çok öne çıkarılan özelliklerden biriydi ancak ilk testler, bu iddiaların şimdilik fazla iyimser olabileceğini gösteriyor.

Washington Post yazarı Geoffrey A. Fowler’ın yaptığı denemede, ChatGPT Health’e 10 yıllık Apple Health verisi verildi. ChatGPT Health'ın sonuçları ise oldukça sert oldu. Kalp sağlığına “F” notu vermiş olsa da bir kardiyolog bu değerlendirmeyi “asılsız” olarak nitelendirdi ve verileri veren kişinin gerçek kalp hastalığı riskinin son derece düşük olduğunu söyledi.

Verileri bazen olumlu bazen olumsuz yorumluyor

2

Scripps Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Eric Topol ise daha da net konuştu. Topol'a göre ChatGPT Health’in tıbbi değerlendirme yapmaya hazır olmadığı ve akıllı saat verilerine aşırı güvendiği belirtildi. Özellikle Apple Watch’un VO2 max ve kalp atım değişkenliği ölçümlerinin cihazdan cihaza değişebildiği ve genellikle düşük sonuçlar verdiği biliniyor. Buna rağmen ChatGPT Health, bu verileri ciddi sağlık sorunlarının açık göstergesi gibi yorumluyor.

Sorunlar bununla da sınırlı değil. Aynı verilerle yapılan tekrar değerlendirmelerde de ChatGPT Health’ın verdiği notlar F ile B arasında değişti. Bazı görüşmelerde güncel kan tahlilleri göz ardı edilirken, bazen yaş ve cinsiyet gibi temel bilgiler bile “unutuldu”.

OpenAI elbette bu aracın doktorların yerini tutmadığını vurgulasa da yapay zekânın kendinden emin ve kişisel yorumlar yapması, sağlıklı insanları gereksiz yere korkutabilir ve risk altındakilere de yanlış bir güven duygusu verebilir. Uzmanlara göre bu tarz sistemlerin şu anda faydadan çok zararı bulunuyor.

Clawdbot Nedir? Nasıl Kurulur? Ne İşe Yarıyor? Neden Gündem Oldu? Clawdbot Nedir? Nasıl Kurulur? Ne İşe Yarıyor? Neden Gündem Oldu?
WhatsApp Sesli Mesajlarınızı Ruh Hâlinizi Ele Veriyor: Bu Yapay Zekâ Modeli Depresyonu Dinleyerek Tespit Ediyor! WhatsApp Sesli Mesajlarınızı Ruh Hâlinizi Ele Veriyor: Bu Yapay Zekâ Modeli Depresyonu Dinleyerek Tespit Ediyor!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Yapay Zeka ChatGPT

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 26.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

iOS 26.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

Samsung Galaxy S26 serisinde en ucuz modeli gönül rahatlığıyla alabileceksiniz

Samsung Galaxy S26 serisinde en ucuz modeli gönül rahatlığıyla alabileceksiniz

"Forza Hiç Gerçekçi Değil" Diyenlere: Forza Horizon 6'daki Mekânlarla Gerçek Hâlleri Karşılaştırıldı!

"Forza Hiç Gerçekçi Değil" Diyenlere: Forza Horizon 6'daki Mekânlarla Gerçek Hâlleri Karşılaştırıldı!

5G’yi Sollayan Kablosuz Devrim: Saniyede 120 Gbps Veri Aktarım Hızına Ulaşıldı!

5G’yi Sollayan Kablosuz Devrim: Saniyede 120 Gbps Veri Aktarım Hızına Ulaşıldı!

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

Toplam Fiyatı 270 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 270 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim