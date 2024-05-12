OpenAI'ın ChatGPT içinde arama yapılabilmesini sağlayacak bir özellik üzerinde çalıştığı iddia edildi.

OpenAI daha önce ChatGPT üzerinden aramalar yapılabileceğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Hâli hazırda da arama yapmayı sağlayan çeşitli API'ler bulunuyor. İddialara göre bu özellik yakın zamanda ChatGPT'ye gelecek. Bu özellik farklı amaçlarla kullanılabilecek gibi duruyor.

Paylaşılan kodlara göre aramalara ChatGPT üzerinden cevap verilebilecek. Bu kodlar arasında arama cevaplama, video arama, arama reddetme, kapatma, gelen arama gösterme, devam eden arama ve gelen aramayı gösterme özelliği yer alıyor.

Bu özellik farklı şekillerle kullanılabilir

OpenAI'ın bu amaçla webRTC hizmetlerini de devreye almaya başladığı ifade ediliyor. Bu özellikler, ChatGPT'nin farklı şekillerde kullanılmasını da mümkün kılabilir. Böylece ChatGPT, telefonlara da bakabilen bir asistan hâline getirilebilecek.

Örneğin ChatGPT üzerinden belirli saatler için görüşmeler yapılabilecek. Mesela "Saat 18.00'de şu pizzacıyı ara ve şu pizzayı sipariş ver." denildiğinde bu işlemi gerçekleştirebilecek. Ya da bizim yerimize aramalarımızı düzenleyebilir.

Bununla beraber yeni özelliği sadece şu anki yapay zekâ uygulamaları üzerinden düşünmemek de gerekiyor. Birkaç yıl önce hiç hayatımızda olmayan bu uygulamalar şimdi akıllı telefonların yeni özellikleri olarak öne çıkıyor. Yani yakın gelecekte akıllı telefonlarda göreceğimiz yeni özellikler doğrudan arama yönlendirme özelliği ile alakalı olabilir. Zira teknoloji devlerinin de yapay zekâ uygulamalarını kişiselleştirilebilen asistanlar olarak konumlandırmayı amaçladıkları görülüyor.

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