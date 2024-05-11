Bloomberg'den Mark Gurman, Apple ile OpenAI'ın yapay zekâ özellikleri için anlaşmaya vardığını duyurdu. Ancak konuyla ilgili olarak resmî bir açıklama bulunmuyor.

Bundan birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yapay zekâ için Google ve OpenAI ile görüşme hâlinde olduğundan bahsetmiştik. İddialara göre şirket, Google veya OpenAI'dan biri veya her ikisi ile de anlaşıp, iOS 18 ile yapay zekâ destekli özellikler sunmaya başlayacaktı.

Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Deneyimli Apple analistlerinden Mark Gurman, şirketin OpenAI ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Konuya aşina kaynaklara atıfta bulunan Mark Gurman, Apple ve OpenAI'dan bir doğrulama alamadı.

Apple, bu anlaşma ile ChatGPT'nin özel bir versiyonunu kullanıcılara sunacak

Edinilen bilgilere göre Apple, bu anlaşma kapsamında iOS 18 için yeni bir sohbet botu duyuracak. Bu sohbet botu, ChatGPT'nin özelleştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Özel sürümün orijinal ChatGPT'den farkları şimdilik belli değil.

Bu arada; Apple ile Google arasındaki görüşmelerin de hâlâ devam ettiği bildiriliyor. Ancak bu görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı belli değil. Apple, OpenAI aracılığıyla sohbet botu, Google aracılığıyla da daha farklı yapay zekâ özellikleri sunabilir gibi duruyor. Konunun netleşmesi için bir süre daha beklemek gerekecek.