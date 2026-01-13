Tümü Webekno
"ChatGPT Oğlumun Ölümüne Sebep Oldu" Diyen Anne OpenAI'a Dava Açtı!

OpenAI, bir intihar olayı nedeniyle davalık edildi. 40 yaşında hayata veda eden adamın ailesi, ChatGPT'nin bu duruma yol açtığını düşünürken OpenAI ise şimdilik sessizliğini koruyor. İşin nereye varacağı ise şimdilik belli değil.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden OpenAI ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ChatGPT'nin "GPT-4o" versiyonunun, 40 yaşındaki birisinin ölümünden sorumlu olduğu iddia edildi. Kaliforniya'da açılan dava, OpenAI'ın başını ağrıtacak gibi görünüyor.

Edinilen bilgilere göre Austin Gordon, GPT-4o modelini kullanarak yapay zekâ ile oldukça uzun görüşmeler gerçekleştirmişti. Gordon'un annesinin iddiasına göre 40 yaşındaki çocuğu ile yapay zekâ arasında geçen konuşmalarda ölüm normalleştirilmiş, hatta Austin Gordon'un çocukken en çok sevdiği kitaptan esinlenilerek oluşturulan bir "ölüm ninnisi" bile oluşturulmuştu.

"Doğası gereği tehlikeli"

İntihar eden bireyin acılı ailesi, OpenAI'ın üretken yapay zekâsını ve buna benzer diğer teknolojileri "doğası gereği tehlikeli" olarak yorumluyor. "Pervasızca" piyasaya sürüldüğü söylenen ChatGPT gibi teknolojilerin tüm insanlık için risk anlamına geldiğini ifade eden aile, tüm yapay zekâ araçlarında tüketiciler için makul güvenlik önlemlerinin uygulanması gerektiğini savunuyor. Olaya bu açıdan baktığımızda haksız değiller diyebiliriz.

OpenAI, şu an için bu davayla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak ChatGPT, geçmişte de benzer olaylarla gündem olmuş ve başka aileler tarafından dava edilmişti. Şirket bu olaylar üzerine özellikle çocuklar için çalışmalar yaptı ancak iş yetişkinlerin güvenliğine geldiği zaman nasıl bir aksiyon alınacağı şimdilik belli değil. Diyebileceğimiz tek şey, umarız yapay zekâ, daima iyi amaçlar uğruna kullanılır...

