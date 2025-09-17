OpenAI, ChatGPT'nin En Çok Ne İçin Kullanıldığını Açıkladı

OpenAI, ChatGPT'nin nasıl kullanıldığına dair devasa bir anket gerçekleştirdi. Anket sonuçlarında insanların çoğunun yapay zekâ aracını iş dışında kullandığı keşfedildi.

Dünyanın en popüler yapay zekâ aracı konumunda bulunan ChatGPT, her gün milyonlarca insan tarafından kullanılıyor. Peki insanlar bu sohbet botunu ne amaçla ve ne yaparken kullanıyorlar? OpenAI tarafından gerçekleştirilen devasa bir anket, insanların ChatGPT’yi kullanım alışkanlıklarını ele aldı.

OpenAI’ın Ekonomik Araştırma ekibi ve Harvard’dan Ekonomist David Deming ortaklığında gerçekleştirilen anket, şaşırtıcı sonuçlarla karşımıza çıktı. İnsanların beklendiği gibi iş için daha fazla ChatGPT’yi kullanmadığı görüldü.

ChatGPT kullanıcılarının %70’i iş dışında kullanıyor

Anket sonuçlarında dikkat çeken bazı noktalar var. Bunlardan ilki artık yapay zekâ kullanımında cinsiyet boşluğunun iyice azalmış olması. Kadın, erkek sayısı gün geçtikçe daha da birbirine yaklaşıyor ve tabiri caizse her insan ChatGPT’yi kullanıyor. Ayrıca düşük gelirli ülkelerde ChatGPT kullanımının varlıklı ülkelerden 4 kat daha hızlı arttığını da ekliyor.

İnsanlar, ChatGPT’yi tahmin edebileceğiniz gibi ona bir şeyler yaptırmak için kullanmayı tercih ediyormuş. Rehberlik etmesi, bilgi vermesi veya yazması en öne çıkan kullanım alanları arasında.

En şaşırtıcı olan ise insanların %70’inin ChatGPT’yi iş dışında kullanmayı tercih etmesi. Normalde iş için yardım alanların sayısının fazla olduğu düşünülür ancak veriler, çoğunluğun sohbet botunu işte değil de kendi hayatlarında kullanmayı tercih ettiğini gösteriyor.