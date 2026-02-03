Tümü Webekno
OpenAI, geliştiricilerin eli kolu olacak "Codex" uygulamasını yayınladı

OpenAI, yazılım geliştirme dünyasında dengeleri değiştirebilecek yeni aracı Codex App’i duyurdu. Yapay zekâyı sadece kod tamamlayan bir yardımcı olmaktan çıkaran Codex, artık bir yazılım mühendisi gibi çalışan bağımsız bir uygulama hâline gelmiş durumda.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

OpenAI, yapay zekâyı yazılım geliştirmenin merkezine koyan yeni ürünü Codex uygulamasını duyurdu. Daha önce araştırma önizlemesi olarak sunulan Codex, artık bağımsız bir uygulama hâline gelerek geliştiricilerin günlük iş akışına doğrudan entegre oluyor. Şirket, Codex’i “yapay zekâ destekli yazılım mühendisliği ajanı” olarak tanımlıyor.

Codex App, doğal dilde verilen komutları anlayarak kod yazabiliyor, mevcut kodları analiz edebiliyor, hataları tespit edip düzeltebiliyor ve test süreçlerini otomatikleştirebiliyor. Bu yönüyle klasik kod tamamlama araçlarının çok ötesine geçiyor.

“Şu fonksiyonu yaz”, “bu hatayı bul”, “bu projeyi optimize et” gibi isteklerinizde Codex, klasik bir araçtan ziyade ekibinizdeki bir yazılımcı gibi davranıyor.

Codex’in en dikkat çekici taraflarından biri, paralel ajan sistemi. Geliştiriciler aynı anda birden fazla Codex ajanı çalıştırabiliyor. Örneğin bir ajan yeni özellik geliştirirken, diğeri test yazabiliyor ya da kod incelemesi yapabiliyor. Bu da özellikle büyük projelerde ciddi bir hız kazancı anlamına geliyor.

Codex, şu an için macOS odaklı bir uygulama olarak sunuluyor. Uygulama, Codex ajanlarının yönetildiği bir kontrol merkezi gibi çalışıyor. Yapılan işlemler adım adım takip edilebiliyor, değişiklikler incelenebiliyor ve görevler kolayca yönetilebiliyor.

OpenAI’nin altını çizdiği önemli bir nokta var: Codex, yazılımcıların yerini almak için değil; tekrar eden, zaman alan ve sıkıcı işleri üstlenmek için geliştirildi. Böylece geliştiriciler daha yaratıcı, daha kritik problemlere odaklanabiliyor.

Codex App; ChatGPT Plus, Pro, Business, Enterprise ve eğitim planları kapsamında kullanıma açılmış durumda. OpenAI, ilerleyen dönemde Codex’in yeteneklerinin daha da genişleyeceğini belirtiyor.

