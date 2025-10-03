OpenAI, Dünyanın En Değerli Özel Şirketi Oldu

OpenAI, 6,6 milyar dolarlık daha hisse satışı yaptı. Bu satışların ardından toplam değeri 500 milyar dolara ulaştı, dünyanın en büyük özel şirketi oldu.

ChatGPT geliştiricisi OpenAI, kuşkusuz dünyanın en önde gelen teknoloji şirketleri arasında. Hâliyle de bu durum, ABD merkezli şirketin değerine de yansıyor ve gün geçtikçe daha da büyümesini sağlıyor. Yeni gelen bilgiler de OpenAI’ın bir rekora daha imza attığını gözler önüne seriyor.

Bloomberg’ün raporuna göre OpenAI, mevcut ve eski çalışanlar tarafından tutulan** 6,6 milyar dolar değerinde daha hisse satışı **gerçekleştirdi. Bu satış, yapay zekâ devinin değerini daha da artırarak dünyada halka açık olmayan en büyük şirket olmasını sağladı.

500 milyar dolar değere ulaştı

Yeni satış OpenAI’ın toplam değerini** 500 milyar dolara**, yani yarım trilyon dolara ulaştırdı. Piyasada bu değere yakın herhangi bir özel şirket yok. Bu da OpenAI’ı dünyadaki en değerli özel şirket yapıyor. Tarihte de bu kadar yüksek değere ulaşan bir özel şirket olmadığını belirtelim. Yani bir ilke imza atıldı.

Satılan hisseler; Softbank, Dragoneer Investment Group, Thrive Capital, MGX ve T.Rowe Price’tan oluşan yatırımcılar tarafından alındı. Satış sonucunda nakit, geleneksel finansman turlarından farklı bir şekilde direkt olarak çalışanlar gibi opsiyonu elinde bulunduranlara gitti.

OpenAI’ın son finansman turu ağustos ayında gerçekleşmişti. O zamanlarda şirket 300 milyar dolar değere sahipti ve 40 milyar dolar fon toplamayı başarmıştı. Son 2 ayda değeri daha da artarak 500 milyar dolar sınırı geçildi.