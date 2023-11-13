OpenAI, özellikle de Google mühendislerine kafayı takmış gibi görünüyor. Gelen son haberlere göre şirket, Google'dan transfer olacak mühendisler için 10 milyon dolara ulaşan tazminatlar teklif ediyor.

Yapay zekâ odaklı teknolojiler gelişmeye devam ettikçe, bu alanda hizmet veren firmaların arasındaki rekabet de artacak gibi görünüyor. Zira gelen son haberler, ChatGPT ve DALL-E gibi teknolojileri geliştiren OpenAI'ın kesenin ağzını açtığını gözler önüne seriyor. Edinilen bilgilere göre OpenAI, özellikle de Google mühendislerine kafayı takmış durumda.

Aslına bakacak olursak OpenAI, Google ve Meta gibi şirketlerden onlarca mühendis aldı. Hatta sektör kaynaklarının araştırmalarına göre OpenAI, Şubat 2023 itibarıyla Google'dan 59, Meta'dan 34 kişiyi bünyesine kattı. The Information'dan gelen bir rapor ise OpenAI'ın bu rakamdan memnun olmadığını gözler önüne seriyor.

450 bin dolara kadar maaş ve şirket ortaklığı vadediliyor!

OpenAI'ın internet sitesinde, araştırma mühendisleriyle ilgili bir ilan var. Başvuruya açık olan bu ilanda, yıllık maaş tutarının 245.000 ila 450.000 dolar aralığında olduğu belirtiliyor.

The Information'ın iddiasına göre ise OpenAI, özellikle de Google mühendisleri için büyük oynamaya başladı. Hatta şirketin insan kaynakları bölümü, işe alınacak mühendisler için 5 ila 10 milyon dolarlık tazminatlar bile teklif ediyor. Peki OpenAI bunu nasıl yapacak?

Çalışanlar, hisselerini satabilecek

Eylül ayında gündeme getirilen bazı iddialara göre OpenAI, büyük bir yatırım turunda. Bu yatırım turu, şirketin değerini 90 milyar dolara kadar yükseltebilecek seviyede. Hatta şirket, bu yatırım turu için çalışanlara ait hisselerin satılabilmesini de sağlayacak. İşte tüm bunlar, OpenAI'ın sıcak para bulmasını ve hâliyle çok güçlü işe alımlar yapabilmesini sağlayacak.

Konuyla ilgili olarak OpenAI cephesinden gelen hiçbir açıklama yok. Ancak bu durum, çok yakın bir gelecekte değişebilir gibi görünüyor...