Yapay zekâ şirketi OpenAI'ın devasa bir yatırım için harekete geçtiği iddia edildi. Eğer bu iddialar gerçeği yansıtıyorsa OpenAI'nin değeri 29 milyar dolardan 80-90 milyar dolara kadar çıkacak.

ChatGPT ve DALL-E gibi yapay zekâ araçlarıyla son dönemlerde en çok konuştuğumuz şirketlerin başında gelen OpenAI ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. The Wall Street Journal'ın konuya aşina kaynaklara dayandırdığı habere göre şirket, devasa bir yatırım hamlesi için hazırlanıyor. İddialara göre bu yatırım tamamlanırsa, OpenAI'nin değeri 29 milyar dolardan 80-90 milyar dolar seviyesine yükselecek.

Yapay zekâ destekli sohbet botu ChatGPT, sektörün bambaşka bir noktaya evrilmesine yol açtı. Hatta OpenAI'nin gelecek vadettiğini gören Microsoft, şirkete 10 milyar dolarlık yatırım yaptı. Bu devasa yatırım, Microsoft'un OpenAI'nin yüzde 49'una sahip olmasına yol açtı. Nisan ayında ise OpenAI'nin 300 milyon dolar daha yatırım aldığını ve 29 milyar dolarlık değerlemeye ulaştığını öğrendik. Çok yakında, tüm bunların ötesine geçen bir gelişme yaşanacak gibi görünüyor.

Devasa anlaşma için çalışanların hisse satmalarına izin verilecek

The Wall Street Journal'ın iddialarına göre OpenAI, alacağı yeni yatırım için hisse ihracı yapmayacak. Tahminlere göre şirket, çalışanlara verilen hisselerin satılmasına izin verecek. Kesinleşmiş bir şey olmasa da özellikle SoftBank'ın bu yatırıma sıcak baktığı söyleniyor. Bu ismin bir yerlerden tanıdık geldiğini düşünüyorsanız, yakaladınız. SoftBank, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen halka arzıyla gündemden düşmeyen ARM'ın çatı şirketi.

TechCrunch gibi kaynaklar, iddiaları doğrulamak için OpenAI'ya ulaştılar. Ancak şirket tarafından resmî bir açıklama şimdilik yok. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.