Open AI'ın ilk geliştirici etkinliği geride kaldı. Peki şirket, bu etkinliklerde hangi açıklamaları yaptı? İşte Open AI'ın DevDay etkinliğinde gerçekleştirdiği tüm duyurular...

Open AI, geçtiğimiz akşam ilk geliştirici konferansını gerçekleştirdi. "DevDay" isimli etkinlik, pek çok önemli açıklamaya da ev sahipliği yaptı. Yapılan açıklamalarla yapay zekâ devinin geleceğe yönelik planlarını öğrenmiş olduk.

Şimdi sizlerle, Open AI tarafından yapılan açıklamaların tümüne yakından bakacağız.

Open AI, müşterilerini telif hakkı davalarına karşı koruyacak:

Yapay zekâ sektörü, makine öğrenimi tekniğinin devasa verilere ihtiyaç duyması nedeniyle sık sık telif hakkı davalarına ev sahipliği yapıyor. Hatta geçmişte sizlerle paylaştığımız haberlerimizde, Open AI'a yönelik açılan bazı davaları da aktardık. Yapay zekâ odaklı teknolojiler geliştiren Microsoft, Adobe, Amazon ve Getty Images gibi bazı firmalar ise müşterilerini, olası davalara karşı savunma sözü verdi. Şimdi bu firmalar arasına Open AI da eklendi.

Yapılan açıklamaya göre ChatGPT Enterprise abonesi olan kurumsal müşteriler, Open AI tarafından koruma altına alınacaklar. Olur da bir müşteriye Open AI teknolojilerinden kaynaklanan bir dava açılırsa yapay zekâ devi tüm masrafları karşılayacak. ChatGPT'yi ücretsiz kullananlar ile bireysellere yönelik ChatGPT Plus abonesi olanlar ise bu kapsamın dışında tutuldular.

DALL-E 3 ve asistan gibi hizmetler için yeni API'ler oluşturuldu

DevDay etkinliklerindeki en önemli hususlardan bir tanesi de API sistemleriyle ilgiliydi. Open AI, DALL-E 3 isimli aracı için yeni bir API oluşturduğunu açıkladı. DALL-E 2'ye benzer bir yapıya sahip olan API, çeşitli boyut ve çözünürlük destekleri sunacak. Ancak DALL-E 2 API'nin aksine DALL-E 3 API, mevcut bir görüntünün yeniden oluşturulması görevini üstlenmeyecek. Open AI, güvenlik önlemleri nedeniyle böyle bir karar aldıklarını açıkladı.

ChatGPT, artık "Assistants API" özelliği sayesinde özelleştirilmiş komutlarla çalışabilen asistanlar geliştirmeye imkân tanıyacak. Geliştiriciler, ihtiyaç duydukları özellikleri belirleyip, bunu ChatGPT aracılığıyla kodlayacaklar. Projenin sonunda, sadece geliştiricinin komutlarına göre çalışan bir yapay zekâ asistanı üretilmiş olacak.

Open AI, artık metinleri sese dönüştüren bir yapay zekâ API'si de sunuyor. Önceden hazırlanmış 6 farklı ses tonuna sahip olan bu yeni API, metnin sesli bir şekilde okunmasını sağlıyor. Sam Altman, yeni API'nin doğal bir deneyim sunacağını söylemiş olsa da burada şöyle bir detay var. Open AI'ın yeni API'si, üretilen sesin duygusal etkisinin özelleştirilmesine izin vermeyecek.

ChatGPT kullanıcı sayısı açıklandı:

GPT 4 Turbo duyuruldu:

Herkes kendi sohbet botunu oluşturabilecek:

ChatGPT ile Open AI'dan para almak mümkün oldu: