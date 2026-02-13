OpenAI, Gerçek Zamanlı Kod Yazabilen Yapay Zekâ Modeli GPT-5.3-Codex-Spark'ı Duyurdu

OpenAI, yazılım dünyasını yerinden oynatacak yeni ultra hızlı modeli GPT-5.3-Codex-Spark'ı resmen duyurdu. Cerebras ortaklığıyla geliştirilen model, saniyede 1000 token hıza ulaşarak gerçek zamanlı kod yazımını mümkün kılıyor. İşte yeni modelin tüm teknik detayları ve yetenekleri.

OpenAI, yapay zekâ yarışında hız sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde yapılan resmî açıklamayla duyurulan GPT-5.3-Codex-Spark, özellikle yazılımcıların çalışma disiplinini kökten değiştirmeyi hedefleyen bir "hız canavarı" olarak karşımıza çıktı. Cerebras ile yapılan stratejik ortaklığın ilk meyvesi olan bu model, düşük gecikme süresiyle gerçek zamanlı etkileşim vadediyor.

Yazılım geliştirme süreçlerinde yapay zekânın en büyük engeli olan yanıt süresi, Spark ile birlikte tarihe karışıyor gibi görünüyor. Yeni model, sadece bir "güncelleme" değil, aynı zamanda Cerebras'ın Wafer Scale Engine 3 donanımı üzerinde koşan özel bir mimariyle sunuluyor. Bu da onu bugüne kadar gördüğümüz en hızlı kod odaklı model hâline getiriyor.

GPT-5.3-Codex-Spark özellikleri ve yetenekleri

Yeni modelin en dikkat çekici özelliği, saniyede 1000'den fazla token (yaklaşık 750 kelime) üretebilme kapasitesi. Bu hız, geliştiricilerin kod yazarken yapay zekânın yanıtını beklemesini ortadan kaldırarak sanki bir iş arkadaşıyla aynı anda yazıyormuş gibi bir deneyim sunuyor. Spark, özellikle "hedefli düzenlemeler" ve "mantık yeniden şekillendirme" konularında optimize edilmiş durumda.

Teknik tarafta ise model, 128 bin bağlam penceresi ile geniş kod bloklarını tek seferde analiz edebiliyor. Şu an için sadece metin tabanlı bir yapıda olan Spark, OpenAI'ın "Research Preview" aşamasında sunduğu ilk ultra hızlı model ailesinin üyesi olarak tanımlanıyor. Modelin SWE-Bench Pro gibi benchmark testlerinde de oldukça iddialı sonuçlar aldığı belirtiliyor.

GPT-5.3-Codex-Spark nasıl bu kadar hızlı?

Spark'ın bu akıl almaz hızının arkasında, GPU'lardan farklı olarak özel bir AI hızlandırıcı olan Cerebras Wafer Scale Engine 3 bulunuyor. OpenAI, düşük gecikmeli bir hizmet katmanı oluşturmak için Cerebras ile üretim hattını birleştirdi. Bu iş birliği, yapay zekânın sadece zekâsını değil, aynı zamanda servis edilme hızını da yeni bir seviyeye taşıyor.

Sadece donanım değil, ağ altyapısında da ciddi iyileştirmeler yapılmış durumda. Yeni "persistent WebSocket" bağlantısı sayesinde istemci ve sunucu arasındaki veri aktarımı yüzde 80 oranında hızlandırıldı. Bu, bir geliştiricinin yazdığı kodun yapay zekâya ulaşması ve yanıtın ekranda belirmesi arasındaki "ölü zamanı" neredeyse sıfıra indiriyor.

GPT-5.3-Codex-Spark kimler için erişilebilir olacak?

OpenAI, bu yeni teknolojiyi öncelikli olarak ChatGPT Pro kullanıcılarına sunuyor. Araştırma ön izlemesi kapsamında erişime açılan model; Codex uygulaması, CLI ve popüler kod editörü VS Code eklentileri üzerinden kullanılabiliyor. Ancak özel donanım gereksinimi nedeniyle bu model için standart kullanım limitlerinden farklı, ayrı bir hız limiti uygulanacak.

API tarafında ise şimdilik sınırlı bir tasarım ortağı grubuna erişim veriliyor. OpenAI, ilerleyen haftalarda kapasite artırımıyla birlikte erişimi daha geniş kitlelere yaymayı ve gelecekte Spark ailesine multimodal (çok modlu) yetenekler ile daha uzun bağlam uzunlukları eklemeyi planlıyor. Güvenlik tarafında ise modelin mevcut siber güvenlik eğitimlerinden geçtiği ve risk taşımadığı vurgulanıyor.